L’Atletico Maida accoglie Antonio Mercuri ma saluta Torchia, attesi altri 2 movimenti in entrata

L’ASD Atletico Maida annuncia di aver acquisito le prestazioni del calciatore classe ’91 Antonio Mercuri, in arrivo a titolo definitivo dallo Scalea calcio (Eccellenza) al quale va il ringraziamento della società per la disponibilità avuta nella trattativa .

Antonio Mercuri, esterno offensivo lametino, nella prima parte della stagione in forza allo Scalea ha collezionato 8 presenze condite da 3 gol, ma lunghissimo il suo curriculum fra Promozione e serie D .

Le parole del nuovo acquisto giallorosso: «arrivo a Maida carico di responsabilità, conosco bene l’ambiente, con tanti giocatori ho condiviso altri spogliatoi e giocato insieme per anni, ho sempre sentito parlare bene di questa realtà. Ho accettato subito la proposta del DS Zaccone e della società perché mi hanno fatto sentire subito protagonista del progetto, ed ho percepito un grande entusiasmo nonostante le difficoltà di classifica. Lascio Scalea avendo dato tutto come sempre, mi preme ringraziare mister Gregorace e la società dello Scalea che mi hanno accolto a braccia aperte nonostante venissi da un brutto infortunio e mi hanno dato la possibilità di ritornare a giocare a livelli altissimi, oggi hanno assecondato la mia volontà. Il mio obiettivo, oggi, è quello di ripagare la fiducia del direttore e della società e salvare insieme ai miei compagni l’Atletico Maida, lo merita la piazza , lo meritano i presidenti i dirigenti tutti».

Il Benvenuto del Presidente Angelo Sgro’: «abbiamo voluto fortemente Antonio in giallorosso per alzare il livello della squadra in difficoltà di classifica e tartassata dai numerosi infortuni. Sono sicuro che con i nuovi innesti e un po’ di fortuna, che in questa prima parte di stagione sicuramente non c’è stata, usciremo dalle zone basse della classifica. Io, i copresidenti Arcuri e Paone e la dirigenza compatta crediamo di poter mantenere questa importante categoria».

Le parole del DS Zaccone: «ringrazio Antonio per aver accettato di indossare la nostra maglia. Conosco bene il ragazzo che inseguo ormai da anni, un vero professionista, sono convinto che sarà un grande protagonista di questa stagione. A breve ufficializzeremo altri due acquisti importantissimi, ma siamo in attesa di buone notizie per il rientro del nostro Kevin Martinez che purtroppo ad oggi non è mai sceso in campo a causa di un grave infortunio. Perdiamo Torchia, trasferitosi per esigenze lavorative, e a lui vanno i nostri più sentiti ringraziamenti per aver sempre onorato la nostra maglia e gli auguriamo il meglio per la sua vita professionale e calcistica».