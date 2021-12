Niente trasferta domani in casa della Cavese e ritiro quasi ufficiale per il Messina in serie D

Venti di crisi in serie D per quanto l’Fc Messina, che domani non si presenterà a Cava dei Tirreni, e che in caso di rinuncia anche alla gara casalinga di domenica contro il Giarre sarebbe esclusa dal torneo. I giocatori e staff tecnico sarebbero già stati esonerati dal presentarsi in sede, liberi dalla prossima settimana di trovare una nuova collocazione da svincolati.

Come già successo per la Vigor Lamezia in Prima Categoria, il ritiro comporterà l’annullamento dei risultati precedentemente ottenuti dai giallorossi, che in 14 gare hanno collezionato 2 vittorie (contro Portici e Sancataldese), 2 pareggi (contro Acireale e Trapani) e 10 sconfitte.

In caso di effettiva esclusione, l’attuale classifica rivista senza i risultati dei peloritani vedrebbe: