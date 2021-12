Con la gara in casa del Belizzi posticipata dal 28 novembre al 30 giugno, per il Basketball Lamezia in striscia positiva domani sarà derby calabrese in casa del Rende.

La Bim Bum Basket Rende punta molto su due nuovi giocatori: Ranitovic, ex Lanciano, lungo molto abile e mobile sotto canestro, e Callara, ex Forio, un ottimo tiratore dalla distanza. A questa coppia di punta, si affiancheranno l’ala piccola Frascati, la guardia Espinoza e il playmaker Commisso.

In panchina una lunga serie di giocatori, tra cui il veterano Spadafora e un gruppo di giovanissimi, dei quali Markovic è la guida ed incontrato già nella partita tra le formazioni under. Da non dimenticare il rientro in campo di Guzzo, da poco ritornato disponibile dopo un infortunio, e che ha rimesso piede in campo dalla scorsa partita persa contro Bellizzi.

Si rinnova così la sfida contro coach Carbone, che anche a questo giro studierà tutte le soluzioni possibili per avere la meglio sulla squadra lametina. Una partita sicuramente non facile e da non sottovalutare nonostante la formazione cosentina risulti avere solamente 6 punti in classifica.