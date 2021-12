Da Lamezia Terme a Reggio Calabria a piedi in solitaria per sensibilizzare sul corretto stile di vita

Si terrà domani sera, alle 18 su Corso Nicotera, la presentazione della “#140lameizareggio”, una corsa solitaria organizzata dal runner lametino Pasquale Vescio, con il patrocinio del comune di Lamezia Terme ed il supporto dell’associazione NIK -Run For Nicholas Green.

Il runner Vescio partirà domenica alle 7 da Lamezia Terme corso Numistrano, per raggiungere Reggio Calabria in solitaria: 140 km in corsa e camminata per sensibilizzare i soggetti affetti da diabete (e non) ad intraprendere uno stile di vita meno sedentario e più orientato all’attività fisica.

La solitaria sarà suddivisa in 3 tappe da 45 km circa al giorno, lungo la ss18, e si pone come strumento di informazione ed educazione sportiva, dimostrando, con il reale esempio, come la resistenza fisica di qualsiasi soggetto affetto da diabete, possa essere ottimale ma solo se supportata da un corretto stile di vita nutrizionale e fisico.

«Una iniziativa – ha sottolineato Pasquale Vescio – che non vuole essere una spavalda prova personale, quanto la testimonianza di come una persona, pur affetta da una patologia quale il diabete, possa vivere non soltanto la normalità della vita quanto la straordinarietà dei momenti, sensibilizzando sulla necessità di avere cura del proprio corpo con una coscienziosa alimentazione ed una immancabile attività fisica».

«Partirò da solo – continua il runner- ma con me, se pur idealmente, ci saranno tutti quegli amici che mi hanno supportato ed incoraggiato, e tutti coloro che soffrono la solitudine della malattia, riscattandone il sentimento di sconfitta esistenziale».

La prima tappa della #140LameziaReggio avrà il suo arrivo a Vibo Valentia, per proseguire con la seconda giornata alla volta di Gioia Tauro, e la sua conclusione appunto, a Reggio Calabria, da dove Pasquale Vescio, farà ritorno comodamente seduto in treno.