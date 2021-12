Nuove divise, ottava vittoria per il Basketball Lamezia che sbanca il palazzetto di Rende per 81-95

BIM BUM BASKET RENDE – BASKETBALL LAMEZIA 81-95

(20-31, 48-50, 60-76)

BASKETBALL LAMEZIA: Romeo 2, Spasojevic 14, Monier 17, Tartamella 9, Terreni 24, Ferretti 11, Sakellariou 18, Giampà F, Giampà G. Coach: Barilla.

BIM BUM BASKET RENDE: Espinoza 13, Ranitovic 18, Callara 17, Frascati 9, Commisso 5, Spadafora, Guzzo 17, Markovic 2. Coach Carbone.

Nuove divise, ancora una vittoria per il Basketball Lamezia che sbanca il palazzetto di Rende per 81-95.

Parte subito forte l’asse Terreni – Monier, con le fenici ad andare agilmente sulla doppia cifra di vantaggio con il centro italobrasiliano da subito ispirato. Rende nel finale di quarto limita i danni grazie anche ad un paio di triple dalla lunga distanza, e così al primo riposo si va sul 31-20 a favore delle fenici gialloblu.

Al rientro in campo polveri bagnate per il Lamezia in attacco, ne approfitta il Rende per rifarsi sotto a -5, per poi pareggiare a quota 37. Il secondo quarto si chiude con Lamezia avanti di soli 2 punti (50-48) dopo che il tap in sotto misura di Giuseppe Giampà si stampa sul ferro.

Rientro in campo sprint per i giocatori di coach Barilla, che piazzano un parziale di 15-0, e così sul fronte opposto è Carbone a fermare il gioco per riordinare le idee del Rende con poco meno di 6 minuti da giocare nel quarto. Callara mette dentro il 52-69 che rompe il digiuno biancorosso, ma è un fuoco di paglia per la ripresa dei padroni di casa con il terzo quarto a chiudersi sul 60-76.

Ultimo quarto in gestione per il Lamezia, ritoccando le varie statistiche individuali, fino al 81-95 che vale l’ottava W in 9 gare per i gialloblu.