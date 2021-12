Secondo pareggio in fila per il Lamezia Terme che a Cittanova rimonta due volte dopo lo svantaggio

CITTANOVA (3-5-2): Genovese; Petrucci, Cianci, Ficara; De Marco, Biondo, Pane, Meoala, Gaudio; Savasta, Bonannno T.

All. Di Gaetano.

LAMEZIA TERME (4-3-3): Lai; Miliziano, Miceli, Sirignano, Tipaldi; Tringali, Salandria, Maimone; Bollino, Rusescu, Herrera.

All. Lio.

ARBITRO: Pistarelli di Fermo (assistenti Signorelli di Paola e Fanara di Cosenza).

RETI: 5’pt Bonanno (rig), 40’pt Bollino (rig), 10’st Biondo, 40’st Miceli

NOTE: Espulso al 30’pt Gaudio per somma di ammonizioni

Secondo pareggio in fila per il Lamezia Terme che, nel turno infrasettimanale in cui la capolista Gelbison vede rinviato l’impegno con il Rende per casi Covid, si trova due volte ad inseguire sul campo di Cittanova recuperando il risultato nei minuti finali dei due parziali.

Padroni di casa in vantaggio dopo 5 minuti su calcio di rigore, trasformato da Bonanno, ed in 10 alla mezzora per la doppia ammonizione rimediata da Gaudio nel corso del primo tempo.

Dagli 11 metri al 40′ è Bollino a stabilire la parità,

Nella ripresa nuovo vantaggio per i padroni di casa, con Biono al 10′, e a 5 minuti dalla fine Miceli ristabilisce la parità sugli sviluppi di un calcio d’angolo.