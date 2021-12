Due cessioni ed altrettanti nuovi arrivi per la Vigor 1919

La Vigor 1919 comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del difensore centrale classe ’82 Riccardo Cossu e del’under Michele Gallo, terzino classe ’01, entrambi provenienti dalla Vigor Lamezia 1919 ora ritiratasi dal campionato di Prima Categoria.

Informa, inoltre, di aver ceduto al San Nicola da Crissa il portiere Flavio Marino e l’attaccante Michele Zaffino. A questi ultimi il ringraziamento per il contributo fornito in biancoverde e i migliori auguri per il proseguimento della loro carriera.