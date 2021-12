Dopo il pareggio a Cittanova il Lamezia Terme si trova a pari punti in testa al girone I della serie D con la Gelbison, ma i cilentani hanno da recuperare la gara non disputata ieri contro il Rende per l’insorgenza di positività al Covid.

Per i gialloblu quindi un’occasione mancata per mettere maggiore pressione alla capolista, ma mister Tony Lio parla di «un punto guadagnato contro una buona squadra, la Cittanovese ha dimostrato di sapere cosa vuole e ci ha messo in seria difficoltà. Anche in 10 hanno sfruttato le ripartenze avute, noi ci abbiamo creduto fino in fondo su un campo in cui molti avranno vita dura».

Un pareggio arrivato in rimonta, quando si è giocato per 60 minuti circa con il vantaggio numerico, e per il tecnico dei gialloblu «dovevamo essere più pazienti nel giro palla e cercare l’imbucata giusta, invece ci siamo fatti prendere dalla frenesia di pareggiare o vincere subito la partita. Quindi troppi palloni persi o buttati in avanti, mentre dovevamo essere più pazienti nel trovare il giusto spiraglio contro una squadra che si stava chiudendo bene. Per cercare di vincere ci siamo anche scoperti, per come si era messa la partita l’importante era non perdere a quel punto».

Anche se con 2 pareggi nelle ultime gare, continua la striscia positiva di risultati per il Lamezia Terme, che domenica affronterà un’altra sfida impegnativa ospitando al “Guido D’Ippolito” l’Acireale. «Dobbiamo in primis recuperare le forze, perché giocare ogni 3 giorni non è facile, analizzare quanto non è andato per il meglio in queste ultime partite», spiega Lio, «la forza dell’Acireale è testimoniata dalla vittoria in casa della Gelbison. Dobbiamo cercare di prolungare la striscia di risultati positivi, rimanere nella lotta al vertice perché i campionati si vincono poi a maggio».

Soddisfatto della partita il tecnico del Cittanova, Di Gaetano, che elogia la prestazione dei propri ragazzi e recrimina per qualche scelta arbitrale: «creiamo tanto, poi nelle ultime uscite ci siamo visti annullare 5 o 6 gol, abbiamo subito un’espulsione dopo mezz’ora di gioco. Di contro il Lamezia rimane una grande squadra, noi siamo una squadra che ha fame e voglia di fare il meglio. Oltre l’aspetto tencico quello che mi inorgoglisce è che mettono il cuore in campo, oggi si poteva vincere».