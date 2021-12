Scontro di alta classifica per il Basketball Lamezia domenica contro la capolista Juve Caserta Accademy che, eccezion fatta per il passo falso contro la New Basket Agropoli, ha fatto bottino pieno fino ad ora, guadagnandosi la testa della classifica.

Una squadra con un roster giovane e dinamico che predilige un gioco veloce, con repentini attacchi in contropiede. Un gioco con pochi passaggi, cercando sempre la concretizzazione più facile e imprevedibile. Una tecnica di gioco molto simile a quella della formazione lametina, che lascia presagire una partita divertente e combattuta.

Il quintetto titolare di Caserta dovrebbe far figurare il trio di giocatori provenienti dall’est Europa (il montenegrino Markus, il serbo Kulekalovic e il lituano Bagdonavicius), molto alti e possenti fisicamente, dominanti nel pitturato anche se nessuno dei tre è un centro puro. Con loro in campo probabilmente ci saranno il playmaker Greco, ex Cercola, e la guardia De Ninno. Posto da play titolare, o da guardia, che potrebbe però spettare anche al giovanissimo Mastroianni, casertano classe 2001, nel quale la formazione ripone grandi speranze, investendo in lui con un ampio minutaggio. Qualche altra giovane promessa siederà in panchina, sempre pronta a poter dare il proprio contributo in campo durante la gara, tra questi Del Vaglio.

Partita veramente ostica per il Lamezia, probabilmente la più difficile fino ad oggi disputata, ma non impossibile visto l’ottimo stato di forma, e visto il gioco che sta esprimendo ad oggi la formazione calabrese. La squadra gialloblu sta cavalcando una striscia positiva che ammonta a 7 vittorie di seguito, disputando partite giocate impeccabilmente. Frutto del grande lavoro del coach Barilla e di tutto lo staff che lo circonda (Lazzarotti, Cosentino, Mascaro e via dicendo).

«Come sempre, non è mai superfluo ricordare, che il sostegno dei tifosi al palazzetto potrà dare un immenso e indispensabile supporto mentale ai ragazzi in campo», la società invita quindi «l’intero popolo lametino ad accorrere all’importante evento, perchè vincere questa partita equivalerebbe ad ottenere il primato in classifica, anche se condiviso».