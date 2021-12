SIAC MESSINA – ECOSISTEM LAMEZIASOCCER 0-5

Reti: 1T 00’08” Barbosa 15’37” Barbosa 2T 01’09” Patamia 15’31” Deodato 17’22” Regner

Siac Messina: Parisi, L. Colavita, A. Colavita, Esposito, Aricò, Soffli, D’Aleo, Farinella, Galletta, Bruno, Capillo, Lo Vecchio. Allenatore: Erminio Fazio

Ecosistem Lameziasoccer: Pardal, Regner, Mantuano, De Masi, Zerbo, Deodato, Caffarelli, Gigliotti, Patamia, Barbosa, De Sensi. Allenatore: Bebo Carrozza

Arbitri: Andrea Barillà di Cinisello Balsamo e Andrea Pulimeno di Roma 1.

Cronometro: Emmanuele Nazaro Di Gregorio di Catania

Altri tre punti messi in cassaforte dall’Ecosistem Lameziasoccer che passa sul campo del fanalino di coda Siac Messina e mantiene le distanze dalla più diretta inseguitrice Città di Palermo.

Non è stata una grande partita della formazione orange, forse si è adattata un po’ troppo al ritmo degli avversari, che ha comunque costruito tantissime occasioni da gol non sfruttate per bravura degli estremi avversari (Parisi e Soffli) e per qualche imprecisione. Dall’altra parte anche la formazione peloritana ha avuto le sue buone occasioni sventate, soprattutto nel secondo tempo quando tra i pali è sceso il neo acquisto Zerbo, che ha bagnato quindi l’esordio con una buona prestazione mantenendo la rete imbattuta.

A fine gara mister Carrozza sottolinea l’importanza dei punti in una gara che poteva essere scontata ma che comunque bisogna giocare sul campo: “Era importante vincere perché ogni partita vale tre punti, abbiamo fatto buone rotazioni, nonostante qualche assenza, ed abbiamo fatto esordire altri due ragazzi dell’under 19. Inoltre, abbiamo gestito chi non stava bene fisicamente, credo possa andare bene così”.

Assente per squalifica Montesanti e Gagliardi in non buone condizioni, mister Carrozza mandava in campo Pardal tra i pali con Barbosa, Deodato, Patamia e Mantuano di movimento. I padroni di casa di mister Fazio si schieravano con Parisi in porta e L. Colavita. A. Colavita Esposito ed Aricò di movimento.

Neanche il tempo di sistemarsi e Pantera Orange già in vantaggio con un piccolo record. Dopo esattamente 8 secondi Barbosa mette il pallone dietro le spalle di Parisi, stesso tempo e stesso marcatore di domenica scorsa, record particolare difficilmente ripetibile.

Anche la dinamica è identica: primo pallone giocato da Patamia con lancio verso l’area avversaria dalla propria tre quarti con Barbosa che da limite tocca e corregge la traiettoria che beffa l’estremo avversario.

Quindi gara messa subito in discesa per i lametini che dominano la gara ma sbagliano tanto in fase di impostazione pur costruendo tante occasioni che non si riescono a finalizzare.

Dopo 15’37” è ancora Barbosa ad andare in gol: triangolazione in area con Regner e palla nel sacco da pochi passi.

Nella ripresa partita più interessante ed Ecosistem che manda in campo anche gli esordienti Under Antonio De Sensi e Salvatore Gigliotti. Lametini che costruiscono tanto e Siac che se la gioca creando a sua volta buone occasioni che mettono in evidenza le doti del neo pipelet orange Zerbo.

Anche la ripresa vede comunque una partenza sprint dei ragazzi di Carrozza che dopo 01’09” porta a tre le reti con Patamia che riceve in area direttamente dalle mani di Zerbo ed è gioco facile metterla in porta. Meno di cinque minuti ed arriva il quarto con capitan Deodato. De Masi dalla fascia destra elude due avversari e serve un assist al bacio per il capitano davanti alla porta.

Per l’ultima rete c’è poi da attendere il diciottesimo minuto quando è Regner a depositare in rete dopo aver chiuso una triangolazione con Barbosa che restituisce di tacco il pallone.