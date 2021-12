BASKETBALL LAMEZIA – JUVE CASERTA 74-78 (15-22, 38-33, 59-52)

BASKETBALL LAMEZIA: Spasojevic 11, Monier 19, Tartamella 4, Terreni 20, Ferretti 7, Sakellariou 7, Romeo 3, Giampà G , Giampà G 3, Grande, Miscimarra, Conti. Coach: Barilla.

JUVE CASERTA: Kuvekalovic 20, Bagdonavicius 16, Markus, Cioppa 15, De Ninno 5, Greco 12, Mastroianni 8, D’Aiello, Pagano 2, Miraglia . Coach D’Addio.

Lotta fino agli ultimi minuti, ma cede nel finale il Basketball Lamezia che tiene testa alla capolista Juve Caserta.

Per i gialloblu una gara ad alta intensità, con le forze fisiche e mentali ad abbandonare Monier e compagni proprio sugli ultimi canestri, permettendo ai campani di risuperare e portarsi a casa la contesa.

Caserta parte bene, Lamezia risponde colpo su colpo mantenendo un distacco sotto controllo, al primo tentativo di allungo (11-20) coach Barilla chiama time out. Difesa a tutto campo ed accenno di tifo sugli spalti per i padroni di casa che chiudono con qualche sbavatura in attacco sul 15-22 il primo quarto.

Una tripla di Romeo apre il secondo quarto, ma Caserta continua a trovare la via del canestro ribattendo canestro su canestro, ma sudando ogni punto contro la difesa allestita da Monier e compagni.

Salgono anche le proteste ad alcuni fischi degli arbitri, ed il punreggio sul 29-31 a 4:36 dall’intervallo è sintomo di una gara combattuta in cui si ci butta su ogni palla vagante. Al 104 secondi dalla fine del parziale Bagdonavicius torna in panchina per un problema alla caviglia, a 3 secondi Francesco Giampà trova la tripla del 38-33 importante dopo una palla persa, con risultato che si cristallizza all’intervallo con lo 0/2 di Cioppa ai liberi.

Il meccanismo gialloblu parte bene anche nel terzo parziale con Terreni a fare la voce grossa sotto il canestro avversario e Ferretti a difendere il ferro nella propria metà campo mettendo anche la tripla del 49-38. Time out per coach D’Addio, sia per cercare di arginare l’inerzia gialloblu che per riordinare le idee di Caserta.

Negli ospiti si iscrive alla gara anche Greco, che mantiene Caserta intorno ai 10 punti di svantaggio, e quando Lamezia si rilassa nel finale Caserta si rifà sotto andando all’ultimo riposo sul 59-52 segnato da un sottomano di Tartamella.

Ancora Greco e Kuvekalovic riportano Caserta ad un possesso di svantaggio (59-56) dopo 90 secondi dall’inizio dell’ultimo quarto, Monier e Terreni rispondono per le rime con ospiti che spendono il quinto fallo di squadra con ancora da giocare 5.14 e sul punteggio di 66-62.

Intensità che va a salire, circus shot di Sakellariou che riporta avanti il Lamezia sul 72-65, con Cioppa e compagni che però vengono chiamati in panchina da coach D’Addio per riordinare le idee data la fase a strappi.

Tripla di Greco, penetrazione di Badgonavicius, Kuvekalovic dalla media distanza e Caserta impatta a quota 72 con 2.27 da giocare ed il coro a favore del Lamezia a fare da sfondo al time out di coach Barilla.

Il parziale rimane però ancora aperto per gli ospiti che allungano (72-76) a 38 secondi dal termine, Lamezia sbaglia in attacco e Kuvekalovic no (72-78), Terreni fa 2/2 ai liberi (74-78) e finisce la gara con la tripla provata da Ferreti che sti stampa sul ferro.