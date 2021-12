LAMEZIA TERME (4-2-3-1): Lai; Miliziano (26’st Sirignano), Miceli, Camilleri, Tipaldi (12’st Bezzon); Maimone, Tripaldi; Da Dalt (17’st Herrera), Umbaca (5’st Corapi), Bollino (26’st Provazza); Rusescu.

A disp: Gentile, Bernardi, Haberkon, Amendola.

All. Lio.

ACIREALE (3-4-2-1): D’Alterio; Cannino, De Pace, Cadili; Tumminelli (35’st Brumat), Cristiani, Garreto (24’st Correnti), Todisco; Savanarola, Russo; Piccioni (35’st Ortolini).

A disp.: Ruggiero, Joao Pedro, Cesarano, Esposito, Giordano, Cottone.

All. De Sanzo.

ARBITRO: Robilotta di Sala Consilina (assistenti Vitale di Salerno e Russo di Torre Annunziata).

RETI: 22’pt Garretto, 21’st Piccioni (rig), 23’st Piccioni, 30’st Provazza

NOTE: spettatori 1000 circa con una decina da Acireale. Espulso al 19’st Miceli e al 40’st Maimone per somma di ammonizioni

Ammoniti: Tumminelli, Cadili, Miliziano, Correnti, Bezzon, Rusescu

Angoli: 0-7. Rec: 1’pt, 5’st

Brutto fondo interno del Lamezia Terme che perde nettamente lo scontro diretto con l’Acireale, e date le due gare da recuperare da parte della Gelbison rimette in discussione anche la lotta per la prima posizione.

Primo tempo poco convincente per i padroni di casa, che faticano a trovare le misure di manovra e soffrono sugli schemi da calcio piazzato degli ospiti, che oltre al gol di Garretto sfiorano anche il raddoppio nei primi 45 minuti.

Nella ripresa il crollo definitivo con altri 2 gol subiti, 2 espulsioni, e la rete di Provazza in mezzo a dare l’unica gioia per la domenica gialloblu. Dato significativo le solo 3 azioni offensive nel resoconto della gara, e nessun angolo battuto dai giocatori di mister Lio.

PRIMO TEMPO

0′ Lio vara un 4-2-3-1 per sopperire all’emergenza fisica a centrocampo, con più di un elemento non al meglio, De Sanzo conferma la formazione attesa alla vigilia

11′ Russo prova la punizione da posizione favorevole, palla che si spegne sopra la traversa

15′ cross di Bollino, colpo di testa di Umbaca fuori bersaglio

16′ Piccioni sponda di petto per Savanarola, conclusione di prima intenzione che termina di poco a lato

22′ Garretto di testa realizza il vantaggio ospite deviando in rete il primo corner della gara

39′ cambio di campo di Miliziano per il colpo di testa di Bollino, conclusione debole tra le braccia del portiere

42′ ancora Garretto di testa in tuffo si rende pericoloso, palla che si spegne a lato

46′ punizione di Russo, nuovo pericolo dell’Acireale con Savonarola che di testa spedisce sopra la traversa. Si chiude così il primo tempo tra i fischi della tribuna verso i gialloblu

SECONDO TEMPO

5′ il Lamezia torna al 4-3-3 con Corapi che prende il posto di Umbaca

15′ il diagonale di Todisco finisce di poco a lato

20′ rigore per l’Acireale con Miceli che ferma secondo l’arbitro fallosamente Todisco rimediando anche il secondo giallo della gara: Piccioni dagli 11 metri realizza con Lai proteso in tuffo invano

23′ Piccioni trova la personale doppietta girando in rete un docile pallone su cui la difesa di casa si fa trovare impreparata rimasta a 3 dopo l’espulsione di Miceli

30′ Rusescu apre per Provazza che ha campo libero, fa metà campo palla al piede e deposita alle spalle del portiere in uscita

36′ De Pace di testa chiama Lai alla parata sul suo palo, il portiere poi perde palla e concede il corner. Sugli sviluppi Cadili calcia a lato

40′ anche Maimone guadagna la via degli spogliatoi in anticipo per somma di ammonizioni

47′ Ortolini prova a sorpredere Lai sul primo palo, conclusione fuori bersaglio

48′ Lai alza in angolo la conclusione di Brumat