Vittoria senza affanni per la Promosport in casa del Real Fondo Gesù

NSD PROMOSPORT: Mercuri (Gonzales 1’st), Perri(Gagliardi G 13’st) , De Fazio, Casella, De Martino, Villella, Corigliano (Mercurio 11’st) , Lorecchio, PerciaMontani (Ventura 27’st), Colosimo (Riccelli 1’st), Melina. A disp: Bruno, Scozzafava, Cerra, Mandarano. All. Morelli.

REAL FONDO GESÙ: Tricomu, Liperoti (Perri 19’ st), Ceraudo, Paparo, Filosa, Trusciglio (Iannice), Aggiorno, Giovinazzi, Varese (Santoro 11’st), Diallo (Misticoni11’st) , Tricoli (Scarriglia 26’st). A disp: Sorrentino, Macchione, russo. All. Gimigliano.

Prosegue l’ottimo periodo di forma della Promosport, che non si fa trovare impreparata sul campo del Real Fondo Gesù e porta a casa l’ennesima vittoria, sfoderando una prestazione perfetta che gli consente di confermarsi in vetta alla classifica a quota 37 punti.

La partita si incanala sin da subito a favore dei bianco azzurri che nei primi minuti di gioco si portano sull’1-0 grazie ad una rete di Colosimo. Nel giro di 10’ minuti arriva il raddoppio: fallo su Percia Montani, i ragazzi di mister Morelli guadagnano un calcio di rigore: Colosimo si incarica della battuta dagli undici metri e firma la rete del raddoppio.

Ancora Colosimo nuovamente protagonista, sigla la tripletta personale, e su azione corale Colosimo serve Percia Montani che trafigge la porta avversaria e sigla la rete del 4-0.

La compagine crotonese si rende pericolosa su un calcio di punizione laterale, la difesa bianco azzurra si fa trovare impreparata e i padroni di casa sfruttano l’occasione per accorciare le distanze, portando il risultato sul 4-1. Nel finale, Corigliano mette la ciliegina sulla torta: con un tiro dal vertice dell’area, incrocia la palla all’angolino bassa e firma la rete del 5-1.

I restanti minuti di gioco sono stati caratterizzati da un susseguirsi di cambi e i ragazzi di mister Morelli hanno abbassato i ritmi per non infierire, ulteriormente, sulla squadra di casa.

La vittoria odierna è fondamentale in vista della prossima giornata che vedrà i bianco azzurri impegnati, tra le mura amiche con il V.E Rende, diretta concorrente per la vetta.

Al termine della partita è intervenuto Alessio Colosimo, uno dei protagonisti del campionato nonché capo cannoniere del girone, che anche oggi non ha deluso le aspettative, realizzando ben tre reti: “Sono molto contento per la prestazione di oggi sia da parte mia e che dei miei compagni. Siamo scesi in campo con la mentalità giusta, abbiamo trovato subito il goal e siamo riusciti a mettere la partita sui binari giusti, come volevamo. Ci confermiamo, nuovamente, in vetta alla classifica, se siamo lì in alto vuol dire che siamo sulla strada giusta per cui dobbiamo continuare ad allenarci bene come stiamo facendo e pensare ad ogni partita, domenica dopo domenica, passo dopo passo per raggiungere l’obiettivo”.

“Oggi abbiamo sfoderato una bellissima prestazione e ci godiamo il momento ma da martedì testa al prossimo impegno con il V.E Rende, una squadra attrezzata con giocatori molto validi, che sta disputando un ottimo campionato. Per quanto riguarda la mia prestazione – conclude – sono felicissimo per i 3 goal di oggi e di quello che pian piano sto costruendo. Mi fa piacere lottare per poter vincere il titolo di capo cannoniere, metto in ogni partita il massimo impegno per cui spero di riuscirci”.