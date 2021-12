Domani a Catanzaro amichevole tra la rappresentativa Serie D Under 18 e quella Under 19 del CR Calabria

Domani presso il Centro Tecnico Federale di Catanzaro, a partire dalle 14:45, è in programma una gara amichevole tra la Rappresentativa Serie D Under 18 del selezionatore Giuliano Giannichedda e la Rappresentativa Under 19 del CR Calabria di Mister Girolamo Mesiti.

Dopo quello tenutosi a Roma lo scorso 24 novembre, riguardante l’area centro, seguito dal raduno dell’area nord dello scorso 1 dicembre al Centro Sportivo “Montichiarello” è arrivato il momento dell’area sud. Per lo stage congiunto della Rappresentativa Serie D e dell’Under 18 il selezionatore Giuliano Giannichedda ha convocato 22 calciatori classe 2003 e 2004 tesserati per le società di Serie D e dei club regionali. Il difensore Tipaldi (Lamezia Terme) ed il centrocampista Meola (Cittanova) sono i due giovani appartenenti alle società calabresi di Serie D convocati dall’ex centrocampista di Juventus e Lazio.

Sono 25 i ragazzi 2002 e 2003 convocati da Mister Mesiti, appartenenti a società di Eccellenza e Promozione, tra cui i lametini Schirripa della Promosport e Tutino del Sersale. Un primo test importante per verificare la qualità dei giovani ai quali sarà affidato il compito di rappresentare la Calabria al Torneo delle Regioni 2022.