“Le potenzialità e qualità di questa squadra dovranno uscire anche ritrovando corsa e cattiveria”

Terzo allenatore diverso a 3 giornate dalla fine del girone d’andata per il Lamezia Terme, che questo pomeriggio ha presentato nella sala stampa del “Guido D’Ippolito” il nuovo tecnico, Salvatore Campilongo, che avrà nel proprio staff il figlio come collaboratore, Pietro De Giorgio come secondo allenatore, ed altra new entry sarà Jose Lazzaro preparatore atletico già visto per un breve periodo al Sambiase.

Il direttore sportivo Antonio Mazzei torna a distanza di 48 ore a parlare dalla sconfitta contro l’Acireale, e dalla stessa postazione rimarca come «abbiamo puntato su un tecnico di categoria, che questo campionato ha già vinto ed ha un percorso preciso. Siamo sicuri di aver fatto una scelta ponderata, avevamo già pensato a lui anche dopo la separazione con mister Erra».

Cambio di ruolo anche per chi fino a domenica era stato l’allenatore della prima squadra: «Lio resterà a far parte del progetto, avendo altri incarichi tecnici non più nello staff ma di raccordo, ma non cambierà l’ambizione che avremo da qui alla fine della stagione, ovvero il salto di categoria. Siamo tutti sulla stessa barca, si va verso la medesima direzione».

Nelle ultime gare i gialloblu hanno pagato i diversi infortuni capitati, oltre ad una condizione di forma non omogenea, ma per il ds non sono questi i motivi per il cambio arrivato anche per quanto riguarda il preparatore atletico: «abbiamo fatto le nostre analisi sul lavoro fatto da quest’estate ad oggi, ma non abbiamo controprove sull’origine di questi infortuni in serie. La decisione di cambiare il preparatore atletico non riguarda quindi una singola valutazione, rientra in un cambiamento generale con il nuovo tecnico, perché poi anche in serie A con i campi pesanti si registrano più infortuni».

Ambizioni chiare per Campilongo, nelle ultime stagioni stabilmente tra serie C e serie D, anche se non con continuità sulla stessa panchina: «arrivo in una piazza importante, dove negli anni sono venuto da allenatore come avversario. Sono felice di avere questa opportunità di allenare una squadra che ha come obiettivo quello di vincere. Porterò la mia esperienza da calciatore prima ed allenatore negli ultimi 16 anni, mi preme dire che ho trovato una società organizzatissima come se fossimo già in categorie superiori».

Secondo il nuovo tecnico le pressioni dell’ambiente dovrebbero essere uno stimolo, poiché «l’allenatore deve avere il piacere di allenare sul campo, il trasporto che la piazza deve dare alla squadra va creato», sostenendo sul precedessore che «Lio è un ragazzo straordinario, si è confermato un allenatore che con l’esperienza potrà fare una buona carriera, ed ora potrà esserci utile per avere un ruolo diverso ma importante come quello del direttore tecnico».

Si passa poi a parlare di moduli e mercato, con 2 partite da affrontare in poco più di una settimana con l’infermeria ancora non svuotata e 2 squalifiche da scontare domenica a Trapani.

«Oggi non posso stravolgere quanto è stato fatto fino ad ora, ho trovato una squadra importante come composizione, ma già ai ragazzi ho spiegato che in campo non vanno i nomi sulle maglie ma chi ha più voglia e fame di vincere. Non mancano i giocatori importanti, ma devono mettersi al servizio dell’allenatore», spiega Campilongo, «serviranno delle settimane per valutare al meglio il da farsi sul mercato, sono arrivato in un momento particolare in cui tra squalifiche ed infortunati non mancano i problemi ma domenica dovremo fare di necessità virtù. Ho visto le partite di Santa Maria e Portici, ed altre gare su diversi canali, ma per dare dei cambi è ancora presto. Oggi siamo ripartiti con il 4-3-3 che hanno conosciuto fino ad ora, poi bisognerà capire con questi interpreti quale sarà l’assetto migliore. Dopo la sosta si valuterà, l’idea è di avere 11 o 13 over ed il resto di under di qualità».

L’umore non sarebbe dei migliori dopo le ultime prestazioni, con 2 pareggi ed 1 sconfitta di fronte però ad avversari ostici, e per l’allenatore campano «la squadra domenica è incappata in una partita negativa, non è arrivata la reazione dopo il primo gol. La gente si aspettava una partita diversa ed una vittoria, non è successo e bisogna valutarlo come un incidente di percorso analizzando anche gli episodi come le espulsioni ed il rigore».

Lotta al vertice che però vede ancora il Lamezia Terme in corsa: «la Gelbison ha un sistema di gioco più collaudato, un 3-5-2 rodato anche mutando interpreti. In questo campionato penso che Cavese e Lamezia Terme siano le compagini costruite per vincere, ma serve umiltà nello scendere in campo ogni domenica perché poi ad oggi Gelbison ed Acireale hanno dimostrato di avere maggiore corsa e cattiveria. Le potenzialità e qualità di questa squadra dovranno uscire anche ritrovando quelle caratteristiche».

Domenica si andrà così oltre lo stretto per affrontare la squadra di mister Morgia e dell’ex Russo: «mi aspetto che il Trapani come tutte le altre squadre vorrà mettere in campo tutte le forze per battere noi, e rifarsi da un momento di difficoltà. Dovremmo essere più cattivi di loro perché arriviamo da una sconfitta che brucia ancora. Dobbiamo giocare sempre per vincere, la squadra non può non ambire a primeggiare. Poi prima arriverà una sola squadra tra noi, Cavese, Gelbison ed Acireale».

In questa settimana quindi bisognerà lavorare su moscoli e mente di chi potrà scendere in campo, ma Campilongo tiene a precisare che «non basta solo correre bene, ma anche avere i giusti equilibri in campo. Si corre e si lotta in 11, si recupera la palla tutti insieme, ma non posso dire che la squadra si debba giudicare solo dalla gara di domenica. Mentalmente delle volte basta un risultato per cambiare marcia, vedi le 6 vittorie che lo stesso Lamezia ha trovato dopo la sconfitta contro la Gelbison, poi il difficile è tenere alta l’attenzione e non adagiarsi»