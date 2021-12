Per la la squadra di pallanuoto della Arvalia Nuoto Lamezia primo torneo casalingo di stagione dedicato alla categoria under 12.

L’impianto comunale “Salvatore Giudice” di Lamezia Terme domenica ha visto il team guidato da mister Enzo Mirante dimostrare la grande crescita conquistata con concentrazione e un allenamento sempre più mirato, grazie ai quali la società è riuscita a piazzarsi sul secondo gradino del podio della kermesse.

Protagoniste dell’evento – fortemente voluta da coach Mirante per consentire ai suoi ragazzi di competere in un campionato regionale – sono state due squadre della Arvalia Nuoto Lamezia, due del Rende Nuoto, l’Italica Sport Rc e l’Ossidiana Messina.

Davanti agli occhi attenti del presidente Simone Bernardini, il team casalingo ha saputo far valere l’attento lavoro svolto in vasca con coach Enzo Mirante e con il suo vice allenatore Pierluigi De Fazio, riuscendo di nuovo a portare a casa un ottimo risultato che ha riempito di soddisfazione la società lametina, guidata da Francesco Marino, direttore dell’impianto di via De Sensi.

L’Arvalia ha, infatti, bissato il secondo posto già conquistato durante la precedente competizione a Reggio Calabria, contendendosi fino alla fine il primo gradino del podio proprio con la squadra reggina.

Un grande plauso da parte dell’intera società va: alla squadra A della Arvalia Nuoto Lamezia, formata da Giuseppe Panzarella, Angelo Labonia, Giuseppe Barbieri, Francesco Anello, Gabriele Bernardini, Agostino Viola, Antonio Torcasio e Michelangelo Trunzo; e alla squadra B, composta da Lorenzo Notarianni, Gianfranco Rettura, Giacomo De Sarro, Pietro De Sarro, Battista Chirico, Cesare Grandinetti e Joshua Della Porta.

Menzione speciale, invece, per Angelo Labonia, miglior realizzatore del torneo.