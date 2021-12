Giunti ormai a ridosso dell’ultima sfida dell’anno per la Royal Team Lamezia, il preparatore dei portieri e secondo di mister Giorgi, Bentornato, analizza così la gara che verrà: “Il Grottaglie è a soli due punti da noi e quindi certamente giocherà per farci lo sgambetto, ma se noi scendiamo in campo con la fame mostrata in questo avvio di campionato sono sicuro che riusciremo ancora una volta ad imporre il nostro gioco, e tornare a casa con il bottino pieno. Certo le gare vanno sempre giocate, a maggior ragione se scendi su un campo dove persino la capolista si è fermata, ma come credo sia giusto avere tanto rispetto, altrettanto penso che dobbiamo giocarcela senza nessuna paura, come tra l’altro abbiamo fatto in tutte le gare disputate fino ad ora”.

Sfida a cui la Royal arriva dopo una settimana di stop forzato imposto dal calendario: “La sosta credo sia arrivata al momento giusto. Abbiamo affrontato tante gare consecutive e quindi sono state spese tante energie, non solo fisiche ma anche nervose. Le ragazze grazie alla pausa hanno avuto modo così di ricaricarsi totalmente. Oltre ad allenarsi duramente hanno fatto una mini vacanza a Roma sfruttando la domenica di riposo, ed al loro rientro le ho trovate ancora più unite di prima. Ed anche questo aspetto, certamente, può aiutare non poco.”