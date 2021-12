Matteo e Gabriele Gagliardi salutano la Promosport, Alfano nuovo arrivo alla corte di Morelli

La NSD Promosport dà il benvenuto a Giovanni Alfano, terzino classe ‘01, che per la restante parte del campionato difenderà i colori bianco azzurri.

Alfano negli ultimi anni ha indossato le maglie di numerose squadre, tra cui: Sambiase, Rotonda, Olympic Rossanese e Acri. “Quando mi è arrivata la chiamata della Promosport, non ci ho pensato due volte ad accettare. È una società molto ambiziosa con uno staff tecnico molto professionale”, spiega Alfano, “tra l’altro conosco molti calciatori della rosa per cui sarà un piacere giocare insieme a loro. Mi preme ringraziare il presidente Folino e lo staff tecnico e dirigenziale – conclude – farò del mio meglio per ricambiare la fiducia dimostrata nei miei confronti”.

Altresì, la società comunica di aver svincolato Matteo e Gabriele Gagliardi, “ai quali rivolgiamo il più sentito ringraziamento per il contributo dato fin ora e il più grande in bocca al lupo per il loro futuro professionale e personale”.