Scontro diretto casalingo al vertice domani per la Promosport ospitando il Villaggio Europa

Lo stadio Rocco Riga domani aprirà le porte al Villaggio Europa Rende, diretta concorrente ai piani alti, in occasione della quattordicesima giornata di campionato.

Sono ben 6 i punti di distacco tra i bianco azzurri e la compagine cosentina, si prospetta, dunque, una partita delicata che darà un chiaro segnale sul proseguio del campionato.

La scorsa giornata ha visto la Promosport imporsi per 5-1 sul campo del Real Fondo Gesù mentre il V.E Rende ha avuto la meglio sul Campora per 3-1.

Per il direttore generale Giovanni La Gamba “ci aspetta una partita complicata, come d’altronde le ultime affrontate in casa. Il V.E Rende sta dimostrando di essere una squadra molto competitiva e compatta, con una guida tecnica di assoluto rilievo, d’altro canto noi siamo consapevoli dei nostri mezzi e del cammino fatto fin qui”.

Si reputa che “il campionato, come da aspettative, si sta rivelando di alto livello, con sei squadre di assoluto valore che possono puntare ai playoff, per cui è necessario farsi trovare sempre pronti. La Promosport, costruita per vincere, sta mantenendo il programma giorno per giorno, tra mille difficoltà, un plauso va a tutti gli addetti ai lavori per l’impegno costante in modo da non far mancare nulla allo staff tecnico e ai giocatori. Inoltre, per l’occasione, dopo parecchi anni, la società organizzerà la giornata bianco azzurra, per passare tutto insieme un pomeriggio di festa. Contiamo su una presenza record in modo da sostenere e spingere i nostri calciatori alla vittoria, da regalare al nostro presidente”.