ECOSISTEM LAMEZIASOCCER – MASCALUCIA 1-1

Reti: 1T 07’09” Longo D. 2T 02’39” Montesanti

Ecosistem Lameziasoccer: Pardal, Regner, Mantuano, De Masi, Zerbo, Deodato, Caffarelli, Gigliotti, Patamia, Barbosa, De Sensi. Allenatore: Bebo Carrozza

Mascalucia: Rapisarda, Nicolosi, Cosano, D’Arrigo, D. longo, Licciardello, Marletta, Russo, Scuderi, Inguì. Allenatore: Dario Di Stefano

Arbitri: Francesco Quartaronello di Messina e Salvatore Cucuzzella di Ragusa. Cronometro: Vitaliano Quattromani di Catanzaro.

Strappa un meritato pareggio il Mascalucia sul campo della capolista Ecosistem Lameziasoccer. L’ultima partita dell’anno solare è indigesta per gli orange, che si fanno imbrigliare dagli ospiti i quali, dopo essere passati in vantaggio, chiudono tutte le linee lasciando poco spazio ai locali che accusano anche l’uscita dal campo, per infortunio muscolare, di capitan Deodato dopo pochi minuti.

Molto vivace sicuramente la seconda frazione di gioco in cui le occasioni da entrambe le parti non sono mancate ed il risultato è stato sempre in bilico con estremi difensori che ci mettono del loro. Non è stata una bella partita ma comunque tirata fino alla fine quando Carrozza mandava in campo il quinto di movimento che non fruttava l’effetto sperato.

Un pareggio che permette alla più immediata inseguitrice, Città di Palermo, di accorciare a meno uno e rimandare all’ultima di andata il verdetto che riguarda la Coppa Italia.

La formazione ospite passava in vantaggio dopo 07’09” con D. Longo pescato su secondo palo da Marletta. Il pareggio ad inizio ripresa con una deviazione quasi fortuita di Montesanti sulla battuta di un fallo laterale.

In mezzo tante occasioni, soprattutto, per gli ospiti fermati da Pardal come al solito strepitoso. L’Ecosistem si rifaceva nella parte finale della gara con delle buone occasioni che però non venivano sfruttate come di consueto.