Vittoria sui titoli di coda ed in inferiorità numerica per il Sambiase in casa del Real Pizzo

Real Pizzo-Sambiase 2-3

Real Pizzo: Lucia, Marrella, Galloro, Romeo (20’st Liotti), Calfapietra, Bojang, Simonetti (44’st Labate), Parise, Palumbo, Colloca, Panuccio. A disposizione: Ceravolo, Maida, La Gamba, Russo, Roschetti, Lorusso, Santacroce, Allenatore: De Filippis

Sambiase: Simonetta, Perri, Cincotta, Fortuna, Pilieci, Morelli, Tallari (25’ st Gigliotti), Michienzi, Scarpino, Liparota, Platì. A disposizione: Colacino, Chirico, Miletta, Marrello, Angotti, Varrà. Allenatore: Gallo

Marcatori: 43’ Scarpino (S), 46’ Panuccio (RP), 63’ Liparota (S), 73’ Liotti (RP), 85’ Gigliotti (S)

Ammoniti: Romeo e Parise per il Real Pizzo, Fortuna, Pilieci, Michienzi e Gigliotti per il Sambiase

Espulso: 30’ st Pilieci (S) per doppia ammonizione

Vittoria sui titoli di coda ed in inferiorità numerica per il Sambiase nella prima di Paolo Gallo in panchina. I giallorossi si impongono 2-3 in casa del Real Pizzo nel match valido per l’undicesima giornata nel girone C di Prima Categoria. Una vittoria pesante che la società dedica all’amico Antonio Catania. “Forza prof ti aspettiamo al Gianni Renda”.

Le impressioni di mister Paolo Gallo a fine gara: “Ringrazio i ragazzi che sono stati encomiabili. Eravamo in una situazione di emergenza totale e sono stati eccezionali dal primo all’ultimo. Hanno lottato e riuscire ad avere il coraggio di spingere, in 10 uomini, e fare il terzo gol e poi lottare per difendere il risultato è stata la cosa più bella della partita. Devo ringraziarli uno ad uno, veramente tutti. Per il resto è stata una vittoria pesantissima, perché, al di là dei tre punti, fa morale e dà entusiasmo in attesa dell’inserimento di nuovi elementi che si aggregheranno nella prossima settimana. Siamo contenti, ora ci godiamo questa bella vittoria prima di Natale ma già da domani cominciamo a pensare a tutto il lavoro che dovremo fare durante queste vacanze per preparare il nuovo anno nel migliore dei modi con una rosa completa”.