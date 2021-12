VIGOR 1919: Colosimo, Gallo M (24’st Perri A), Cittadino, Biwang, Cossu, Rizzuto, Foderaro, Perri F (36’st Calidonna), Scarpino (36’st Scardamaglia), Leta (36’st Simonetti), Buccinà (24’st Bubba).

A disp.: Nascardi, Gibin, Gallo C, Giudice

All.: Perrone.

NICOTERA: Pepè, Contartese, Settimo, Denaro, Campenni, Gallo (42’st Stino), Plateroti, Viola (25’st Rascaglia), Megna (40’pt Nevoso), Brosio (19’st Lagamba D), Locaiono (45’st Corsaro).

A disp.: Aquilano, Lagamba G,.

All. Di Mundo.

ARBITRO: Dagostino di Taurianova

RETI: 14’ pt Perri F, 19’pt Cittadino,43’pt Campenni, 8’st Foderaro (rig), 23’st Scarpino, 33’st Foderaro

NOTE: spettatori 300 circa. Ammoniti: Contartese, Scarpino, Campenni.

Angoli: 8-1. Rec: 1’pt, 3’st

Buona anche la prima casalinga per mister Perrone, con la Vigor 1919 che ha la meglio senza troppi sforzi del Nicotera.

Nel 5-1 finale doppietta di Foderato, singoli centri per Francesco Perri, Cittadino e Scarpino, con in mezzo il gol di Campenni per gli ospiti.

Biancoverdi che così, alla luce anche del recupero con il San Calogero fissato per giovedì pomeriggio al “Gianni Renda”, si rilanciano per la lotta la vertice.

PRIMO TEMPO

4′ cross di Michele Gallo che il portiere alza sopra la traversa data la traiettoria sotto l’incrocio

10′ Foderaro ci prova su punizione, Pepè si stende e devia a lato

11′ colpo di testa di Leta, il portiere devia in angolo con l’aiuto della traversa

14′ Foderaro guida per vie centrali la manovra biancoverde, palla sul taglio per Francesco Perri che mette il pallone sotto la traversa per il vantaggio Vigor

19′ raddoppio biancoverde con Cittadino che viene trovato in area da Scarpino, palla nuovamente in rete

27′ Perri prova dalla distanza, palla che ballonzola fuori

31′ azione insistita sulla destra di Buccinà, pallone al centro per Biwang che non conclude né aggancia, la difesa prova a liberare ma la palla torna a Perri che serve Foderaro, filtrante per Leta che coglie la traversa

37′ regali di Natale anticipati in area: Pepè perde palla in presa bassa dopo un colpo di testa avversario, Perri si trova la palla sul destro a porta sguarnita ma calcia a lato per sua stessa sorpresa

39′ Buccinà si accentra dalla destra ma angola troppa il diagonale stretto

43′ alla prima vera occasione dimezza lo svantaggio il Nicotera: punizione guadagnata da Brosio e calciata sotto l’incrocio, Colosimo tenta di salvare sulla linea con la palla che rimane in gioco e viene ribadita in rete da Campenni

SECONDO TEMPO

7′ Pepè chiude bene su Scarpino, palla vagante su cui si avventa Buccinà che stende anche il numero 11 biancoverde: rigore che Foderaro trasforma nonostante il portiere avesse indovinato l’angolo

14′ gioco fermato per la necessità di assistenza sanitaria ad un tifoso sentitosi male in gradinata, trasportato poi in ospedale

23′ Buccinà guadagna il fondo campo, palla tagliata sul primo palo dove Scarpino firma il poker biancoverde

30′ ci prova Leta, pallone deviato in angolo

33′ manita segnata da Foderaro, conclusione da fuori area che si insacca all’angolo alla destra del portiere

38′ punizione di Antonio Perri che impegna Pepè alla parata in due tempi

40′ colpo di testa di Calidonna sull’uscita al limite dell’area del portiere, pallone che termina di poco a lato a porta sguarnita