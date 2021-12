Prima sconfitta stagionale in trasferta per il Lamezia Terme, esordio amaro per mister Campilongo a Trapani

TRAPANI (4-3-3): Cultraro; Amorello (73′ A. Barbara), Maltese, Bruno, Galfano; Buffa, Olivera, Lupo; Vitale (65′ Pipitone), Musso (56′ De Felice), Russo (76′ Pagliarulo). A disp.: Recchia, Baiata, Santarpia, Sami, Meti. All. Morgia.

LAMEZIA (4-2-3-1): Lai; Amendola (75′ Tipaldi), Sirignano, Camilleri, Miliziano; Bernardi, Tringali; Da Alt (78′ Rusescu), , Bezzon, Sandomenico (63′ Umbaca); Haberkon. A disp.: Gentile, Monteleone,Talarico, Zicarelli. All. Campilongo.

ARBITRO: Peletti di Crema (assistenti Franzoni-Bernasso).

MARCATORI: 55′ Vitale; 72′ Russo.

NOTE: Espulso all’83’ Rusescu. Ammoniti: Tringali, Vitale, Camilleri.

Stecca la prima uscita sulla panchina del Lamezia Terme mister Campilongo, che paga le tante assenze tra squalifiche ed infortunati a Trapani, uscendo sconfitto per 2-0 all’esordio con la squadra gialloblu.

Ospiti che che scendono in campo con una sorta di 4-2-3-1, e partono meglio dei padroni di casa ma Bernardi (7′) non inquadra la porta dopo un errore del portiere trapanese, Amendola (10′) prova la conclusione da fuori che si stampa sulla traversa.

Il Trapani si sveglia e a metà primo tempo prima ci prova con Vitale, ma Lai respinge in angolo, poi spreca con l’ex Russo il rigore concesso per fallo in area da parte di Tipaldi.

Il pallino del gioco rimane nelle mani dei giocatori di mister Morgia, con Lai a dover fare buona guardia sulle occasioni di Olivera e Lupo.

Al rientro dagli spogliatoi il copione rimane quello della seconda metà del primo tempo: Musso non trova il tap in vincente dopo pochi minuti dall’ingresso in campo. Al 10′ la supremazia locale viene premiata, con Vitale che sigla l’1-0 servito dopo una discesa sulla sinistra di Galfano.

Gli ospiti subito lo svantaggio si gettano in avanti alla ricerca del pareggio, poco lucidi Haberkon e Bernardi nelle occasioni avute attorno al quarto d’ora, mentre al 18′ nuovamente Russo prova la via del gol centrando la traversa.

L’ex della gara si rifà così al 26′, depositando in rete di piatto l’assist di Pipitone che aveva seminato il proprio avversario sulla fascia.

Piove poi sul bagnato per il Lamezia con Rusescu che rimedia un rosso diretto dopo 2 minuti dall’ingresso in campo, per un eccesso di foga su De Felice.

Una sconfitta, la prima in trasferta stagionale, che andrà valutata anche alla luce dei risultati delle dirette concorrenti al salto di categoria, con la classifica che rimane corta: Acireale in testa a 33 punti, dietro la Gelbison a 30 ha due gare da recuperare ed è a pari punti con il Lamezia Terme. Inseguono Paternò e Cavese a 29, Cittanova a 27 e Santa Maria Cilento con 26 punti e due gare da recuperare.

Mercoledì ultima gara del 2021 e penultima del girone di andata con in campo Cavese – Cittanova, Città di Sant’Agata – Acireale, Lamezia Terme – Sancataldese, Gelbison – Troina, Paternò – Trapani, Portici – Santa Maria Cilento.