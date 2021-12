Vittoria di misura della Royal Team Lamezia sul campo del Grottaglie.

Cinica la squadra biancoverde che affronta un’avversaria molto difficile ma conquista i tre punti che le permettono di rimanere in scia della capolista Irpinia.

La Royal Team Lamezia dopo il turno di riposo scende in campo per l’ultima partita del 2021 a Grottaglie contro la squadra locale.

Mister Giorgi parte con Milani- Aliotta – Calendi – Ferreira – De Sarro.

Dopo sei secondi è Ferreira a portare in vantaggio le lametine con un bel diagonale. Immediato il pareggio di Grottaglie con Soloperto al 2’08”.

In questa fase iniziale il gioco è sempre nelle mani della Royal, che però commette troppi errori. Al 4,37 bellissima ripartenza di De Sarro che serve Ferreira per il raddoppio. Un disimpegno sbagliato di Villagra permette a Cardolini di ristabilire il risultato in parità. Finisce così il primo tempo.

In avvio di ripresa è capitan De Sarro a portare in vantaggio la Royal ma è immediata la risposta di Grottaglie ancora con Cardolini.

A 4’17” dalla fine espulsione nelle fila della Royal: Capuano prende un doppio giallo e lascia la squadra per due minuti in inferiorità numerica. Grande la sofferenza delle lametine che però reagiscono al meglio e a 1,30 dalla fine è Marin, su assist di Ferreira a mettere in porta la rete del 4-3.

Partita non esaltante costellata da errori grossolani che hanno portato al pareggio tre volte la squadra di casa. Royal sempre in vantaggio nel punteggio.

Il 23 dicembre il rompete le righe per la squadra lametina per poi rientrare il 9 gennaio al Palasparti contro il Futsal Rionero.