Oltre ai dubbi relativi alle condizioni fisiche di più di un elemento, altre brutte notizie in ambito formazione in casa Lamezia Terme arrivano per mister Campilongo, che per 2 giocatori che tornano da un turno di stop per squalifica (Miceli e Maimone) ne perde altrettanti.

Sono 3 le giornate di stop che dovrà scontare Rusescu dopo il rosso rimediato nella sconfitta in casa del Trapani a 2 minuti dall’ingresso in campo. Il centravanti del Lamezia Terme è stato sanzionato «per avere, a gioco fermo, spintonato e colpito con una gomitata al petto un avversario facendolo cadere a terra e sbattere contro i cartelloni pubblicitari».

L’attaccante salterà così sia la gara casalinga di mercoledì contro la Sancataldese, che la trasferta del 9 gennaio a Rende e la prima giornata di ritorno a Troina la settimana dopo. A conti fatti un mese senza poter scendere in campo in gare ufficiali.

Mercoledì non sarà della gara neanche il capitano Camilleri, che ha trovato in Sicilia la quinta ammonizione stagionale, motivo per cui nella Sancataldese dell’ex Vitolo mancherà anche Dario Neri.

Nelle interviste post gara ieri mister Campilongo sottolineava come «ho visto la tipica partita contro squadre di questo campionato, con la difficoltà di dover contrastare sul piano fisico. In 3 giorni non si potevano fare miracoli date le assenze ed il poco tempo, sapevamo che il Trapani tra i propri punti di forza aveva la forza fisica e lo stato di forma. Noi eravamo partiti bene nei primi 20 minuti, sembrava che avessimo qualcosa in più sotto l’aspetto mentale. Poi però ci siamo persi alle prime difficoltà, sbagliato qualche uscita e subito delle ripartenze non riuscendo ad essere corti».

Nello specifico entrambi i gol sono arrivati da incursioni sulle corsie laterali: «mi aspettavo questa qualità sugli esterni, sapevo che Morgia fa giocare al meglio le proprie compagini. Eravamo corti come effettivi dovendo fare a meno a centrocampo di Corapi, Salandria e Maimone, con in più anche l’assenza di Provazza che nella notte ha avuto problemi intestinali. Alla mia squadra posso dire di non abbattersi, per uscire da questo momento negativo bisogna parlare poco e pedalare, lavorare tanto. Ci serve la giusta personalità in campo, per non perdere i duelli e scioglierci come successo nelle ultime partite».

Mercoledì si torna così nuovamente in campo, contro la squadra più in forma del momento nel girone I (nelle ultime 5 gare 13 punti portati a casa con 4 vittorie ed 1 pareggio), e Campilongo reputa che «ci permette di azzerare subito quello che abbiamo sbagliato nelle ultime uscite, poi ci saranno due settimane per lavorare e poter mettere apposto questa squadra. Sono arrivato a Lamezia in una situazione difficile e con poco tempo per poter riorganizzare». Correttivi che dovranno vedere la luce però entro fine anno, ovvero la chiusura della finestra di mercato, con movimenti sia in entrata che presumibilmente in uscita in ogni reparto.