I convocati della Vigor 1919 per l’ultimo impegno del 2021 al “Gianni Renda”

La Vigor 1919 comunica che sono 20 i calciatori convocati da mister Perrone per la gara di recupero contro il San Calogero valida per la nona giornata del girone di andata del campionato di Prima Categoria, in programma domani alle 14.30 presso lo stadio G. Renda

Portieri: Colosimo, Nascardi

Difensori: Bubba, Cittadino, Cossu, Gallo C. Gallo M. Gibin, Rizzuto

Centrocampisti: Calidonna, Biwang, Foderaro, Leta, Scardamaglia

Attaccanti: Buccinnà, Giudice, Perri A., Perri F., Scarpino, Simonetti