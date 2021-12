Il 2021 si chiude per il Lamezia Terme con una vittoria di misura contro la Sancataldese

LAMEZIA TERME (4-3-3): Lai; Miliziano, Miceli, Sirignano, Tipaldi; Salandria, Maimone (11’st Haberkon), Da Dalt (46’st Maritato); Provazza (43’st Talarico), Bezzon (25’st Bernardi), Bollino (19’st Umbaca).

A disp: Gentile, Herrera, Monteleone, Sandomenico.

All. Campilongo.

SANCATALDESE (4-3-2-1): Valenti; Mascali (25’st Fuschi), Vitolo, Ferotti, Burcheri (35’st Brunetto); Cess (37’st Cenci), Brunetti, Calabrese (30’st Manno); Liga (37’st Sinatra), Rotulo; Balistreri.

A disp.: La Cagnina, Canino, Bucceri, Buonocore.

All. Campanella.

ARBITRO: Mihalache di Terni (assistenti Giudice di Frosinone e Gookooluk di Civitavecchia).

RETI: 21’st Miliziano

NOTE: spettatori 1000 circa di cui una dozzina ospite. Espulso al

Ammoniti: Brunetti, Calabrese, Bezzon, Miliziano

Angoli: 6-2. Rec: 2’pt, 6’st

Il 2021 ed il girone di andata per quanto riguarda le gare casalinghe si chiude per il Lamezia Terme con una vittoria di misura, sofferta per come arrivata, con di fronte una Sancataldese che spreca più di un’occasione provando nei secondi finali l’assalto con anche Valenti nell’area difesa da Lai

PRIMO TEMPO

0′ Lamezia Terme senza una vera prima punto di ruolo, date le condizioni non ottimali di Haberkon e Maritato che partono in panchina, ma con una nuova maglia gialla

5′ Rotulo prova dalla distanza, palla abbondantemente a lato

7′ Bollino cerca di sorprendere Valenti sul primo palo, palla che gonfia l’esterno della rete

9′ Lai chiude lo specchio a Cess lanciato bene a rete

12′ Rotulo calcia al volo un pallone respinto dalla difesa da angolo, sfera che si spegne a lato con Lai in controllo

13′ Provazza da sinistra si accentra e prova il tiro di destro, facile parata per Valenti

14′ Cess lascia indietro sullo scatto Tipaldi, pallone in scarico sul dischetto per Balisteri che spalle alla porta prova la girata che non trova lo specchio

24′ punizione di Salandria che finisce direttamente in Curva Nord

26′ Bollino ci prova da calcio piazzato, pallone che sorvola di poco l’incrocio

40′ brutta palla persa in area da Salandria, Cess si inserisce ma calcia a botta sicura su Lai in uscita

46′ cross di Da Dalt, spizzata di Maimone che libera Bollino in quale in area piccola devia sopra la traversa in corsa

46′ primo tempo che si chiude senza reti e con l’arrivo di una dozzina di tifosi ospiti in Curva Sud

SECONDO TEMPO

3′ Maimone non è lesto nel recuperare un pallone in uscita, si avventa così Rotulo che trova Cess sul primo palo, Lai chiamato agli straordinari in angolo

5′ Liga ha la meglio sulla corsia di Miliziano, palla indietro per Cess che da terra calcia debolmente

10′ Rotulo per Balistreri, palla a lato

11′ Campilongo prova la carta Haberkon per Maimone, Bezzon torna a centrocampo

21′ Lamezia Terme in vantaggio: Salandria recupera palla e serve sulla corsia sinistra Umbaca, palla scaricata sulla corsa verso il vertice dell’area dove Miliziano di prima intenzione trova la rete con palla sotto la traversa

23′ padroni di casa galvanizzati dal gol: sponda di Haberkon per Bezzon, Valenti con la punta delle dita devia in angolo

26′ tentativo di Brunetti senza troppe pretese

43′ per difendere il gol di vantaggio Campilongo fa esordire il difensore Talarico al posto di uno stremato Provazza, e getta nel recupero Maritato per Da Dalt

47′ progressione di Umbaca e colpo sotto che termina sopra la traversa