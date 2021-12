Vittoria nel recupero e primo posto nel mirino per la Vigor 1919

VIGOR 1919: Colosimo, Bubba (27’st Calidonna), Cittadino, Biwang, Cossu, Rizzuto, Foderaro, Perri A (22’st Giudice), Scarpino, Leta (35’st Scardamaglia), Buccinà (42’st Gallo).

A disp.: Nascardi, Gibin, Perri F, Simonetti, Ortolini.

All.: Perrone.

SAN CALOGERO: Sgrò, Galati, Garcea, Maccarone (26’st Bresci), Zinnà, Sangare, Monteleone M (27’pt Manga), Toscano, Marasco, Pisano (9’st Maruca), Monteleone A (45’st Prestia).

A disp.: Calabria, Giordano.

All. Romano.

ARBITRO: Branca di Reggio Calabria

RETI: 6’ st Leta, 30’st Biwang

NOTE: spettatori 200 circa.

Ammoniti: Scarpino

Angoli: 2-4. Rec: 2’pt, 4’st

Vittoria nel recupero e primo posto nel mirino, alla luce di come la classifica sarà ridisegnata dopo l’esclusione della Vigor Lamezia, per la Vigor 1919.

Dopo una prima frazione senza reti, nella ripresa i gol di Leta e Biwang piegano la resistenza del San Calogero al “Gianni Renda”.

Alla ripresa del campionato il 9 gennaio biancoverdi che saranno ospiti a Borgia, mentre il Bivongi capolista riposerà avendo dovuto affrontare da calendario la Vigor Lamezia.

PRIMO TEMPO

7′ Leta prova la rovesciata, palla testa a lato

13′ Biwang prova al volo da fuori area, palla che si spegne fuori

15′ Monteleone A prova dalla lunga distanza a sorprendere Colosimo dopo un contrasto contestato a centrocampo

27′ primo cambio obbligato per mister Romano che deve fare a meno di Matteo Monteleone, al suo posto Manga

30′ spizzata di testa di Scarpino sul secondo palo, tiro al volo di Foderaro che sorvola la traversa

31′ tiro-cross di Leta, Sgrò respinge con i pugni

38′ percussione centrale di Leta, palla sopra l’incrocio

45′ verticalizzazione di Leta per Scarpino in corsa, tiro sul portiere in uscita ma palla che accarezza solo l’esterno della rete

SECONDO TEMPO

6′ Leta dal limite dell’area calcia in rete un pallone sporco portando in vantaggio i locali

10′ Leta prova il colpo sotto, palla che si spegne sopra la traversa

12′ punizione di Monteleone A, Colosimo in tuffo devia in angolo

14′ Sgrò respinge con i pugni la conclusione di Leta

15′ Colosimo con la punta delle dita salva su Marasco che calibra male il colpo sotto a tu per tu con il portiere

22′ gioco fermo per diversi minuti dopo uno scontro aereo tra Perri e Sangare, con il biancoverde a lasciare il campo di gioco però ristabilito

28′ Leta guadagna bene il fondo del campo, girata sotto porta di Scarpino che termina alta

30′ Biwang approfitta di un passaggio errato di Zinnà e realizza il raddoppio

31′ occasione per chiudere la gara per la Vigor, Sgrò di piede si salva sul tentativo di Scarpino

36′ Scardamaglia perde il tempo della conclusione sbagliando stop in area piccola, palla che diventa un assist per Scarpino che spalle alla porta prova la girata facile preda di Sgrò

39′ ci prova Bresci, Colosimo in parata bassa evita problemi