La “Camminata di Natale. Aspettando la Marcialonga” prevista per domani rinviata a data da destinarsi

La “Camminata di Natale. Aspettando la Marcialonga”, prevista per domani, 26 dicembre, sarà rinviata a data da destinarsi.

L’iniziativa era stata organizzata dalla Parrocchia San Francesco da Paola con il patrocinio del comune di Lamezia Terme, e con il supporto di numerose realtà associative operanti sul territorio: Run For Nicholas Green; Ad Turres MMXX; Ambrosia; Società italiana di promozione della salute (Sips); Unione Nazionale Veterani dello Sport Nel Sud Italia e da un nutrito gruppo di volontari.

«La Camminata di Natale rientrando tra gli eventi all’aperto – dichiarano gli organizzatori – se pur organizzata predisponendo un necessario piano covid, non si svolgerà domani, in ottemperanza del nuovo decreto legge contenente le misure per le festività, pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed in vigore da ieri, 24 dicembre. Siamo un po’ amareggiati ma comprendiamo l’esigenza del rispetto delle nuove misure adottate esclusivamente per il bene della collettività».

«La camminata però – precisano – è stata non annullata ma rinviata, chiedendo a tutti coloro che avevano deciso di partecipare, di mantenere vivo il desiderio di godere della bellezza dello sport, nella cornice della cornice storico-artistica dell’ex comune di Sambiase, con lo spirito del Natele che non è una data sul calendario ma uno stato di cuore, mente e spirito».

Dal conto suo l’amministrazione comunale di Lamezia Terme invita tutti i cittadini al rispetto delle nuove disposizioni anti covid 19, ricordando la necessità che tutte le manifestazioni già programmate e fattibili come da nuovo decreto, garantiscano il rispetto delle ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19.

.