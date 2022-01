Riprenderà non prima del 23 gennaio il campionato per il Basketball Lamezia, Covid permettendo

Riprenderà non prima del 23 gennaio il campionato per il Basketball Lamezia.

Il Comitato Regionale Campania, preso atto della situazione epidemica in atto, ieri ha deliberato che le partite di tutti i campionati, senior, giovanili, minibasket ed i recuperi già programmati, sono sospesi fino a domenica 23 gennaio 2022 compresa.

Rinviate quindi per le fenici gialloblu la gara casalinga contro il New Caserta Basket (giorno 9), le trasferte in casa della Pallacanestro Salerno (giorno 16) e del Roccarainola (giorno 23).

Le gare non disputate saranno recuperate in date stabilite e comunicate nei prossimi giorni dall’Ufficio Gare rispettando la sequenza originale, mentre tutte le gare rinviate precedentemente potranno essere recuperate dal 24 gennaio 2022, previo accordo con le società.

Le formule di svolgimento dei campionati senior C Gold e B Femminile e campionati di Eccellenza giovanili rimarranno immutate.

Inoltre a partire da lunedì 10 gennaio 2022 l’accesso ai luoghi sportivi al chiuso sarà consentito esclusivamente ai possessori di Green Pass Rafforzato, salve le eccezioni già previste dal Ministero della Salute, e all’interno degli impianti sarà obbligatorio l’utilizzo della mascherina FFP2 tranne che per gli atleti e lo Staff impegnati in attività agonistiche, mentre non sarà consentito il consumo di cibi e bevande ad eccezione di acqua.