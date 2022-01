Mentre la ripresa dei rispettivi campionati potrebbe slittare dopo lo stop festivo per via della situazione nazionale legata al Covid, ma ulteriori decisioni spetteranno a federazioni e comitati, mercoledì vigilia dell’Epifania in biancoverde al Palasparti.

Si terrà alle 19 in via Marconi una sorta di allenamento congiunto tra la Royal Team Lamezia, società femminile di futsal in lotta per il ritorno nel massimo torneo nazionale, e la Vigor 1919, che nel girone C di Prima Categoria sta per terminare il girone di andata lottando per conquistare la vetta.

Durante la serata verranno distribuiti dolci a tutti i bambini presenti, e verrà inoltre consegnata una targa in ricordo del fotografo Pasquale Catanzaro, grande tifoso biancoverde scomparso nei giorni scorsi.

L’accesso alla struttura potrà avvenire solo per gli spettatori in possesso del green pass rafforzato con mascherina Ffp2 indossata.