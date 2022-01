Rinforzi per l’Atletico Maida con gli arrivi di Andrea Morelli e Bruno Ianni

Doppio arrivo in entrata per l’Atletico Maida che comunica ufficialmente il tesseramento dei giocatori Andrea Morelli (proveniente dal Sambiase calcio) e di Bruno Ianni (dalla Garibaldina), ringraziando le due società di provenienza per la disponibilità.

Morelli classe 92 , difensore, in passato ha vestito le maglie della Promosport, Luzzese, Città di Lamezia Terme, Fronti e Vigor Lamezia, si dichiara “contento di poter giocare e dare il mio contributo all’Atletico Maida. Fin da subito mi sento parte di un bel gruppo e questo è grazie soprattutto ai ragazzi, che hanno fatto di tutto affinché mi integrassi al meglio. Sicuramente darò tutto me stesso per cercare di fare il massimo e centrare la salvezza”.

Ritorno quello dell’attaccante Bruno Ianni, in questa prima parte della stagione alla Garibaldina, cinque anni fa protagonista della promozione in Promozione dell’Atletico Maida segnando 10 reti . In Eccellenza con le maglie del Sersale e del Sambiase, ha indossato anche le maglie del Fronti, Borgia e Città di Lamezia Terme . Le sue prime parole: “si torna sempre dove si è stato bene. Ricevuta la chiamata del direttore non ci ho pensato un attimo a dire di sì a questa grande società che mi ha sempre stimato e rispettato. Il parco giocatori è importante e son sicuro che usciremo presto fuori dalla zona retrocessione. Avevo sempre pensato che sarei ritornato a vestire questi colori, sono contento di farlo in questa stagione per me potrebbe essere la stagione del rilancio dopo qualche infortunio di troppo avuto nelle ultime due. Ora sto bene e voglio essere protagonista insieme ai miei compagni per dare a questa piazza risultati che merita”.