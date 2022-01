Lo stop ai campionati regionali di calcio annulla anche l'”Aspettando la befana.. in biancoverde” al Palasparti

La Royal Team Lamezia e la Vigor 1919, considerato il comunicato ufficiale diramato quest’oggi dal Comitato regionale calabro che ha rinviato le giornate dei campionati regionali e provinciali del 9 e del 16 gennaio, hanno di comune accordo deciso di rinviare l’allenamento congiunto che si sarebbe dovuto tenere mercoledì 5 gennaio, allineandosi così alle direttive regionali.

Il pomeriggio “Aspettando la befana.. in biancoverde” al Palasparti viene così rinviato a data da destinarsi, per non dire annullato visto che l’Epifania sarà giovedì.