La Promosport chiude il girone di andata da capolista imbattuta vincendo 1-0 sul campo del Campora

Nella quindicesima giornata del campionato di Promozione la Promosport si impone per 1-0 sul campo del Campora, portando a casa la vittoria e tre punti che le permettono di confermarsi in vetta alla classifica a quota 41 punti nonché di chiudere il girone di andata da imbattuti.

I bianco azzurri hanno accusato leggermente la ripresa dopo l’inattività dovuta alla pausa natalizia, per cui il primo tempo è stato caratterizzato da ritmi non particolarmente alti da ambe due le parti e da un paio di occasioni a favore dei ragazzi di mister Morelli. Nella ripresa la Promosport prende in mano le redini della partita, i padroni di casa riescono a superare il centro campo in poche occasioni, senza destare, però, particolare preoccupazione. Alla mezz’ora del secondo parziale, il Campora si ritrova in inferiorità numerica a causa di un’espulsione.

Dopo numerose ribattute e occasioni a favore dei bianco azzurri, su una triangolazione tra Percia Montani e Mandarano, Colosimo sigla la rete del vantaggio, ma l’entusiasmo dura giusto qualche secondo: il goal, infatti, viene annullato per fuorigioco. Nel finale, su colpo di testa di Mandarano, il portiere avversario cerca di intervenire ma viene anticipato da Mascaro che batte in porta e firma la rete del vantaggio.

La Promosport chiude il girone di andata a quota 41 punti, con 13 vittorie, 2 pareggi, 42 reti realizzate e solo 6 subite. Inoltre, Colosimo, con 18 reti realizzate, chiude la prima parte della stagione da capocannoniere del girone. Plauso anche per Percia Montani, che in 15 giornate ha messo a segno 7 reti.