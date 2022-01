Oggi, dopo la breve pausa natalizia, anche i giocatori della Promosport torneranno in campo in occasione della quindicesima giornata di campionato, nonché ultimo turno del girone di andata, cui seguirà una pausa di due settimane per via dell’emergenza pandemica.

I ragazzi di mister Morelli sono attesi dalla ACD Campora presso il Campo Sportivo “Luciano Gagliardi”. Nella scorsa giornata, la Promosport ha guadagnato un solo punto dal pareggio interno con il V.E Rende mentre il Campora ha ceduto il passo nel derby con l’Amantea.

Alla vigilia di questa delicata partita è intervenuto il giovane attaccante Daniele Riccelli, che dopo un periodo di stop a causa di un infortunio è pronto a ritornare in campo con i propri compagni: «la partita è importante per chiudere in bellezza il girone di andata e per continuare la scia positiva che prosegue dalla prima giornata di campionato. Sicuramente non sarà facile perché siamo reduci dalla sosta natalizia per cui dobbiamo affrontare la partita con il giusto atteggiamento. Sono sicuro che se scenderemo in campo con la cattiveria giusta, possiamo sfoderare una gran bella prestazione, soprattutto in virtù del fatt che durante gli allenamenti stiamo preparando la sfida al meglio. Sarà una trasferta difficile ma noi ci faremo trovare pronti».