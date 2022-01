Una speciale befana a tinte gialloblu per i bambini dell’associazione “Oltre l’Autismo”. Gioia, allegria, stupore e tanti giocattoli, offerti dalla sensibilità della Toys, hanno caratterizzato l’evento sociale organizzato dal Lamezia Terme che ha rallegrato l’Epifania dei piccoli componenti dell’associazione.

A consegnare i regali agli stupefatti bambini sono stati i ragazzi della juniores del Lamezia Terme, accompagnati dal direttore del settore giovanile Angelo Folino Raso.

Foto 4 di 4







Fortemente voluto dal club gialloblu, l’evento ha permesso ai bambini di “Oltre l’Autismo” di passare un’epifania speciale, all’insegna dello sport e del buonumore.

“Ringraziamo vivamente il Lamezia Terme per la vicinanza e la sensibilità nei nostri confronti – ha dichiarato il presidente dell’associazione, Alfonso Ciriaco – l’iniziativa del club ha consentito a noi e ai nostri bambini di vivere una festa della Befana davvero speciale!”.

I colori gialloblu, le risate dei bambini e la gioia di poter giocare a calcio insieme hanno permesso di festeggiare nel modo migliore l’Epifania 2022, salutando in tal modo il nuovo anno.

“Il calcio non è solo un aspetto sportivo ma anche sociale – ha dichiarato Folino Raso – questi eventi dimostrano come un club di calcio possa stare vicino a un territorio e ai suoi abitanti anche con piccoli gesti. È stata una emozione bellissima poter regalare a questi bambini e bambine qualche ora di gioia. Lo spirito di squadra è al centro delle nostre ambizioni, sportive e non; e questo evento lo ha dimostrato”.