Per la Raffaele Lamezia impegno casalingo domani contro Costa Dolci Papiro

Sono ripresi gli allenamenti in casa Raffaele Lamezia in vista del delicato match di domani con la Costa Dolci Papiro.

La squadra siciliana al momento occupa il terzo posto in classifica a 4 punti di distacco proprio dalla Raffaele, ragion per cui venderà cara la pelle per ridurre il distacco. Capitan Porfida e compagni sono però concentrati e sanno che la gara di domani è decisiva per un posto per i play off per la Serie A.

Lo schiacciatore Stefano Graziano dichiara: «La squadra dopo le vacanze natalizie ha ripreso gli allenamenti con la stessa voglia di prima, anzi ancora più carichi perché abbiamo chiuso l’anno con una sconfitta contro Bronte. Questa sconfitta ci fa tenere ancora più alta la concentrazione per il prossimo scontro diretto per cercare di allungare di altri tre punti sul Fiumefreddo che durante il girone di andata si è dimostrata una contendente importante. E’ una squadra con qualche elemento importante, soprattutto in attacco, giocatori che si conoscono da anni. Dovremmo dare il massimo in tutti i fondamentali per portare questi tre punti a casa che sono troppo importanti per il proseguo della stagione e soprattutto per chiudere il girone di andata con una vittoria»