Prime voci di mercato in ingresso per il Lamezia Terme, in attesa di riscontri ufficiali e di aggiornamenti Covid

Prime voci di mercato in ingresso per il Lamezia Terme, in attesa di riscontri ufficiali e di aggiornamenti dalla situazione covid dopo che il virus è arrivato anche nello spogliatoio gialloblu fermando il calcio giocato in serie D per almeno due settimane.

Al club di via Marconi in questi giorni sono stati accostati alcuni nomi di elementi in arrivo dai professionisti:

l’esterno offensivo classe 2022 Nicolas Magnavita , in uscita dalla Virtus Francavilla, su cui però c’è anche l’interessamento del Bisceglie. Per il centrocampista prodotto del settore giovanile del Cosenza solo poco spazio tra in serie C;

, in uscita dalla Virtus Francavilla, su cui però c’è anche l’interessamento del Bisceglie. Per il centrocampista prodotto del settore giovanile del Cosenza solo poco spazio tra in serie C; Gabriele Amenta, centrocampista classe 2003 nella prima parte della stagione nelle fila del San Luca, ma di proprietà del Monza;

centrocampista classe 2003 nella prima parte della stagione nelle fila del San Luca, ma di proprietà del Monza; dopo la risoluzione del contratto con la Fidelis Andria, altro nome è quello di Sergio Sabatino , difensore sinistro classe ’88;

, difensore sinistro classe ’88; il centrocampista classe ’94 Simone De Marco, ad inizio stagione al Picerno dopo aver indossato la maglia della Cavese, Casertana ed Avellino.

Il ruoli dei giocatori rispecchiano per altro alcune delle richieste esternate pubblicate da mister Campilongo, ma mancando ancora le ufficialità si è nell’ambito di potenziali trattative, cui di contro dovrebbero corrispondere anche eventuali risoluzioni in una rosa che al momento conta 26 elementi.