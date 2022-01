Alfonso Caruso nuovo allenatore dell’Atletico Maida

L’Asd Atletico Maida annuncia l’arrivo di Alfonso Caruso come allenatore della prima squadra.

Il tecnico, 44 anni di Amantea, nonostante la giovane età vanta un curriculum di tutto rispetto sia da giocatore che da allenatore . Al termine di una ricca carriera da giocatore (difensore centrale) colleziona fra serie B e serie D 342 presenze condite da 24 gol indossando le casacche del Cosenza (serie B), Marsala e Castel di Sangro ( serie C1 ), Castrovillari, Thiene, Imolese, Carrarese, Rende, Montichiari e Mantova (serie C2 ) e di Montichiari (campione d’Italia dilettanti) , Mantova e Sant’Angelo Lodigiano (serie D), ha intrapreso la carriera da allenatore nel 2014 diventando responsabile della juniores dell’Amantea.

L’anno dopo diventa allenatore della prima squadra dell’Amantea in Promozione vincendo i playoff per l’Eccellenza. La stagione successiva quindi guida l’Amantea in Eccellenza per poi passare al Rende under 17 in Lega Pro, successivamente allenatore della Berretti del Rende sempre in Lega Pro raggiungendo la finale per la poule scudetto. La scorsa stagione è allenatore della prima squadra del Rende in serie D .

La dichiarazione del nuovo tecnico giallorosso: “Sono contento e motivato di aver accettato l’incarico . Non è un problema scendere di categoria quando si incontra una società che ha una progettualità ed è formata da persone serie. Per cui sono certo che la squadra ha i mezzi e i modi per risollevarsi . Posso solo promettere di dare il massimo della mia professionalità, ma sono certo che grazie ai ragazzi della squadra e alla società ci siano tutti i presupposti per venirne fuori bene, ovviamente la parola ora va al campo. Volevo ringraziare il direttore Zaccone, la Presidenza e tutta la società perché so che hanno fatto uno sforzo importante e questo testimonia il fatto che questa grande dirigenza farà di tutto insieme a noi per salvare la squadra “.

Mister Caruso sarà coadiuvato oltre che da Francesco Saladino che sarà il suo secondo e da Giuseppe Gigliotti preparatore dei portieri, da un nuovo membro del suo staff Alessandro Scornaienchi che sarà il preparatore atletico della prima squadra.

Scornaienchi è stato preparatore presso la Polisportiva De Rossi per le categorie under 15, under 17 e juniores regionali, successivamente preparatore del Rende nel settore giovanile, Berretti e la scorsa stagione della prima squadra in serie D .