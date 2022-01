D’Amato Martinez Carlos Hernando, per tutti “Carlitos”, secondo nuovo arrivo invernale per l’Ecosistem Lameziasoccer

D’Amato Martinez Carlos Hernando, per tutti “Carlitos”, è il secondo nuovo arrivo invernale per l’Ecosistem Lameziasoccer

Classe 1996, è originario di Buenos Aires dove ha trascorso praticamente tutta la sua carriera sportiva, in particolare nell’Estudiantil Porteño con cui ha sollevato diversi trofei. In mezzo una stagione con i colori del Pinocho nel 2014-15. Ha fatto anche parte della Rappresentativa Metropolitana di Buenos Aires dove si è messo in mostra in diverse occasioni.

Laterale dotato di grande duttilità e col vizietto del gol, è approdato per la prima volta in Italia in questa stagione nelle file del Città di Sestu (A2); ora con l’Ecosistem Lameziasoccer vuole dimostrare le sue doti e caratteristiche per contribuire alla causa orange.

“Sono molto felice di appartenere alla famiglia Ecosistem Lameziasoccer – le sue prime parole -, vengo con la convinzione e la fiducia di potenziare il gruppo guardando insieme al futuro per raggiungere l’obiettivo del club. Ho preso la decisione di venire a Lamezia perché mi sono piaciuti i valori familiari che ha la società e mi è piaciuta la proposta del club. Sono stato accolto molto bene e spero di contribuire sia nello spogliatoio che sul parquet a far crescere la squadra”. Per il suo eventuale esordio in campionato il calendario ha riservato una partita che vale molto, essendo l’ultima del girone di andata.