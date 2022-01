In casa Raffaele Lamezia si registra il gradito ritorno del centrale catanzarese Riccardo Leone.

Il classe ‘00, dopo la piccola parentesi all’Ag Milano Volley, ritorna tra le fila gialloblù con cui è stato già protagonista la scorsa stagione. Metterà a disposizione di Mister Torchia le sue doti tecniche e la duttilità nel ricoprire diversi ruoli. Sarà un valore aggiunto per il gruppo già coeso, visto il suo grande spirito di squadra e il suo entusiasmo.

Riccardo, che ha voluto fortemente il ritorno in gialloblù, esprime tutta la sua felicità: “Sono felicissimo per questo ritorno nella società che reputo una seconda famiglia, la Raffaele Lamezia. In questi 4 mesi trascorsi a Milano ho potuto vivere sensazioni nuove che mi hanno fatto crescere come uomo e come giocatore essendomi ritrovato a dover fare un altro ruolo, lo schiacciatore. Ringrazio ancora una volta il presidente e tutta la società per aver creduto in me. Spero di poter crescere e dimostrare il mio valore in questa seconda parte di stagione in questo palcoscenico di grandissimo livello e sono sicuro che la dedizione al lavoro e i consigli del mister Torchia porteranno me ma soprattutto la squadra a risultati importantissimi”.