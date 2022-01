Positivi al Covid in squadra, rinviata al 26 gennaio la trasferta dell’Ecosistem Lameziasoccer a Cosenza

L’Ecosistem Lameziasoccer comunica che a seguito del periodico screening effettuato sul gruppo squadra, nel pieno rispetto dei protocolli federali, sono stati riscontrati nello stesso casi di positività al Covid-19.

La Società ha subito messo in atto le procedure previste dalla normativa vigente, sottoponendo ad isolamento domiciliare i tesserati risultati positivi, ed ha deciso di sospendere provvisoriamente le attività in attesa di ulteriore screening che sarà effettuato nei prossimi giorni.

La situazione resta costantemente monitorata, nel pieno rispetto del protocollo medico-sanitario. Nel contempo si è provveduto a presentare istanza, alla Divisione Calcio a 5 della LND, per il rinvio della gara prevista per sabato a Cosenza contro il Soccer Montalto valida per l’undicesima giornata di campionato. La stessa è stata accolta con rinvio della gara al 26 gennaio alle 19.