Un possibile arrivo dal Catanzaro per il Lamezia Terme con il mercato socchiuso

Dopo il mercato estivo esteso fino a novembre, potrebbe avere una nuova appendice anche quello di riparazione per le compagini di serie D.

L’ipotesi al vaglio della Figc è quella di riaprire le trattative per 15 giorni dal 24 gennaio, con la finestra ordinaria concessa che si era aperta il 1 dicembre e chiusa a fine mese.

Nel frattempo, oltre ai giocatori svincolati, per le squadre dell’Interregionale è ancora aperto il calciomercato per l’acquisto di giocatori provenienti dal professionismo.

Dopo gli ingressi over ed under delle precedenti settimane, il Lamezia Terme sarebbe vicino a tesserare anche Emanuele Schimmenti, di proprietà del Catanzaro che in questa prima parte di campionato ha trovato poco spazio alla Lucchese. Esterno offensivo 2002, andrebbe così a dare un’altra scelta under in attacco a mister Campilongo oltre al 2003 Provazza dopo aver salutato i 2002 Verso e Trotta.

Se prima della sosta le richieste del tecnico dei gialloblu erano state chiare (interventi sia in difesa che a centrocampo, arrivati a gennaio), si starebbe rivalutando l’idea di restringere il numero di elementi in rosa, dovendo affrontare sia eventuali casi di positività (come successo ad inizio gennaio) che impegni ravvicinati ipotizzati nel dover riscrivere il calendario dopo il lungo stop dovuto ai casi Covid attivi in più spogliatoi.

Avere tutti i giocatori in buono stato di forma e più abituati a giocare insieme potrebbe essere il miglior acquisto per il club del presidente Saladini, con sul piano tattico ripartire dal 4-3-3 rodato ma senza escludere eventuali mutamenti (5 difensori centrali tra under e over a disposizione potrebbero permettere un passaggio al 3-5-2, anche se ieri nella ripresa si è intravisto un 4-4-2 con Tipadi e Magnavita esterni alti).