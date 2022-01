Domenica Super Collegiale di Pallanuoto nella piscina comunale

“Tu mettici l’entusiasmo, noi ci mettiamo la massima sicurezza!” È con questo spirito che l’Arvalia Nuoto Lamezia ha deciso di affrontare il momento di difficoltà che anche la città sta attraversando, consapevole di quanto la presenza del covid-19 possa limitare la libertà, ma non debba fare altrettanto con la capacità e la voglia di vivere.

E’ giunta così la scelta di indire un Super Collegiale di Pallanuoto per dimostrare come sia possibile praticare sport e divertirsi, ma sempre all’insegna della più assoluta sicurezza. Tutto ciò anche grazie anche al supporto del cloro presente in piscina, elemento che consente di inattivare il virus in pochissimi secondi.

La manifestazione – completamente gratuita – avrà luogo domenica alle 9.30 all’interno della piscina comunale di Lamezia Terme. Potranno partecipare atleti e dilettanti di ogni età, che si sfideranno con un unico obiettivo fondamentale: divertirsi.

L’invito è esteso a tutta la cittadinanza. Chiunque potrà iscriversi entro il 20 gennaio chiamando o inviando un messaggio whatsapp al numero 0968/434832.