Riformulati i calendari dei campionati di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria

Il Comitato Regionale Calabria ha riformulato i calendari dei campionati di Eccellenza, Promozione (girone A e girone B), Prima Categoria ed Under 19 le cui gare sono state rinviate a causa della sospensione del 9 e 16 gennaio.

Si riprende, dunque, nel prossimo weekend (22/23 gennaio) per quel che concerne Eccellenza, Promozione e Prima Categoria; per il campionato Under 19 la ripresa è fissata per martedì 1 febbraio.

Variano di conseguenza anche le date per l’effettuazione dei Play Off e dei Play Out: in Eccellenza e Promozione le date previste sono domenica 9 e domenica 15 maggio (con eventuale spareggio play off in Promozione da giocarsi domenica 22 maggio). In Prima Categoria le date previste sono domenica 5 e domenica 12 giugno (con eventuale spareggio da giocarsi domenica 19 giugno).

Nessuna rimodulazione per il girone C di Prima Categoria che vede le compagini lametine, dove oltre alla squadra mancante da inizio stagione non ci sarà neanche più la Vigor Lamezia. Continueranno così ad essere 2 le compagini che in ogni turno riposeranno, a meno di una nuova rimodulazione successiva.