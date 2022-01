La Gelbison vince a Rende e torna capolista, Lamezia Terme che scala al terzo posto in serie D

Dopo vari rinvi è andato in scena questo pomeriggio il recupero della gara tra Rende e Gelbison, con i campani vittoriosi per 2-1 e così nuovamente in testa alla classifica del girone I di serie D con ancora una gara da recuperare (in casa contro il Trapani che sarebbe dovuta essere il 12 gennaio).

Nell’altro recupero il Troina ha battuto 2-0 lo Sporting Biancavilla nello scontro tra le ultime due della classe.

La classifica vede così il Lamezia Terme scendere al terzo posto, con un punto da recuperare sull’Acireale ed attualmente 3 sulla nuova capolista, dovendo domenica tornare in campo proprio a Rende per l’ultima giornata del girone di andata.