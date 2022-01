“Il girone di ritorno si preannuncia più difficile, molte squadre sono cambiate e tante rinforzate”

Dopo il pareggio della scorsa settimana a Cosenza la Royal Team riparte per Napoli, dove affronterà la Woman Napoli C5

De Sarro e compagne si troveranno di fronte una squadra carica causa la vittoria infrasettimanale nel derby cittadino con la Wolves Napoli. Ma le lametine non potranno permettersi passi falsi e dovranno rimanere concentrate per riprendere la marcia trionfale del girone d’andata.

Arriva anche un bilancio del girone di andata da parte del presidente Nicola Mazzocca: “Girone assolutamente positivo chiuso con un solo pareggio, una sola sconfitta e tutte vittorie. Abbiamo avuto una piccola flessione in quest’ultimo periodo che però non ha portato grossi danni. Il pareggio, sul difficile campo del Cus Cosenza, sia per dimensioni ridotte, sia per posizione in classifica (terza) dell’avversaria, e’ un buon risultato. Partita che abbiamo rischiato di perdere ma che la caparbietà delle ragazze ha fatto sì che portassimo a casa un punto che serve tanto”.

Secondo il massimo dirigente “ora inizia il girone di ritorno che si preannuncia più difficile, perché molte squadre sono cambiate e tante rinforzate, per esempio il Napoli non è più quella del girone di andata, quindi ci sarà da stare concentrati e lottare. Anche questa volta il campo ridotto non è per noi favorevole, visto il gioco ampio che esprimiamo. Ciò non toglie che andremo li a fare come sempre la nostra partita. Ci sarà il rientro, dopo la squalifica di una giornata, di Veronica Calendi che risulta essere un elemento importante nello scacchiere di Mister Giorgi. Le ragazze sembrano abbastanza tranquille e affrontano gli allenamenti con ottimo impegno, convinte delle proprie capacità”.