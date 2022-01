Continua la marcia in vetta della Promosport, San Fili battuto 3-1

NSD PROMOSPORT: Mercuri, Perri, Schirripa (Ventura 25’st), Casella, Porpora (Morabito 25’st), Mascaro, Mercurio (De Fazio 35’st), Lorecchio, Riccelli (Alfano 13’st), Mandarano (Crapella 43’ st), Villella.

A disp: Gonzales, Colosimo, Percia Montani, Anastasi. All. Morelli.

SAN FILI: Ricci, Stranges, Rende, Filice (Simon 5’st), Iantorno (Tommasi 44’pt), Jlassi, Casciaro (Balbi 39’pt), Arcieri, Scarpelli, Acebal (Boldrini 1’st), Paolozzo (Gullone 27’st).

A disp: Santoro, Storino, Mansueto, Altomare. All. Stranges

La Promosport apre il girone di ritorno nel migliore dei modi, imponendosi per 3-1 sul San Fili al Rocco Riga. Una vittoria che consente ai bianco azzurri di mantenere la vetta della classifica a quota 44 punti.

Sin dal fischio d’inizio i bianco azzurri costruiscono bene e sono alla ricerca della rete del vantaggio, che tuttavia, tarderà ad arrivare. Al 12’ la Promosport, in seguito ad un fallo su Villella, guadagna un calcio di punizione: Mascaro si incarica della battuta ma la palla finisce sul fondo. Al 18’ Lorecchio su calcio d’angolo serve Mascaro che intercetta di testa ma non inquadra lo specchio della porta. Al 19’ Mandarano in solitaria sulla destra serve Villella che dà palla a Riccelli, il quale prova il tiro dalla distanza, ma Ricci si fa trovare pronto e blocca la palla. Al 20’ il San Fili si rende pericoloso su calcio d’angolo: Ilassi serve Paolozzo che provo lo stacco di testa ma la palla finisce a lato della porta.

Al 22’ Lorecchio su calcio d’angolo serve palla al centro dell’area di rigore, Mascaro e Schirripa provano di testa ma non riescono a finalizzare. Al 29’ Lorecchio su calcio d’angolo sfiora il secondo palo. Al 34’ Perri su rimessa laterale cerca Mandarano che di testa serve Casella, il quale tenta il tiro dalla distanza ma Ricci è abile a difendere la porta. Al 40’ cross di Mascaro per Villella che sfiora l’incrocio dei pali.

Al 45’ su un fallo ai danni di Lorecchio, i bianco azzurri guadagnano un calcio di punizione: Villella si incarica della battuta e trafigge il portiere avversario, firmando la rete del vantaggio. Si va al riposo sul risultato di 1-0.

Nella ripresa, i bianco azzurri premono l’acceleratore, continuano a costruire occasioni e concedono poco spazio alla squadra ospite. Al 16’ Lorecchio serve Mercurio che dà palla a Villella, il quale con un potente tiro colpisce la traversa. Al 18’ Mercurio, su assist di Villella, infila la palla nell’angolino e sigla il goal del raddoppio.

I ragazzi di mister Morelli sono abili ad amministrare il vantaggio ma al 44’ il San Fili rende propizio un calcio d’angolo: Gullone serve Arcieri che con un colpo di testa accorcia le distanze.

Al 90’ la Promosport mette la ciliegina sulla torta: in seguito ad un fallo su Ventura, l’arbitro assegna un calcio di punizione ai bianco azzurri. Villella sfrutta al meglio l’occasione e non lascia scampo a Ricci: trascina i compagni sul 3-1 e mette a segno la doppietta personale.

La prossima giornata vedrà i bianco azzurri impegnati sul campo della Garibaldina.

Al termine della partita è intervenuto il nostro jolly Vincenzo Villella, autore della doppietta nonché di una delle migliori prestazioni della stagione: «nonostante lo stop forzato abbiamo affrontato al meglio il rientro in campo, grazie al lavoro svolto dallo staff tecnico che ci ha permesso di scendere in campo nelle migliori condizioni possibili. Non è un segreto che oggi abbiamo dovuto sopperire a delle assenze importanti, ma abbiamo dato prova che siamo un grande gruppo che riesce ad andare avanti soprattutto nei momenti di difficoltà. Ognuno di noi gioca per i propri compagni e anche per gli assenti, e credo che sia proprio questa la nostra forza. Personalmente penso di aver disputato una grande partita. Oltre ai goal segnati, che fanno sempre piacere, oggi stavo bene sia mentalmente che fisicamente e questo mi ha permesso di esprimermi al meglio e dare il mio contributo alla squadra nella vittoria odierna. Credo che tutti i miei compagni abbiano sfoderato un’ottima prestazione, e questo ci induce fiducia e ci permetterà di affrontare al meglio i prossimi impegni».