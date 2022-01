Si chiude al terzo posto il girone d’andata per il Lamezia Terme dopo il pareggio a Rende

Si chiude al terzo posto il girone d’andata per il Lamezia Terme, che torna da Rende con un punto ed una prestazione che rimarca luci ed ombre della prima parte di stagione per i gialloblu.

Nell’undici iniziale la formazione del presidente Saladini schiera alcuni dei nuovi acquisti, con titolari Lai, Miliziano, Sabatino, Camilleri, Amenta, Maimone, Salandria, Tringali, Da Dalt, Haberkon e Umbaca, trovandosi però ad inseguire già dopo 7 minuti per via del gol di Nardini per i padroni di casa.

La reazione dei gialloblu e nei tentativi fuori bersaglio di Umbaca e Haberkon, ma all’intervallo si va con il punteggio di 1-0 in favore dei padroni di casa.

Nel secondo dopo dopo un colpo di testa di Tringali sventato da Mittica, il pareggio arriva al 25′ con Haberkon servito dal neoentrato Bollino, ma alla fine dei 90 minuti il risultato non cambia dall’1-1.

Non approfittando del pareggio senza reti della Gelbison contro il Santa Maria Cilento, e dello scontro diretto tra Acireale e Cavese (campani vittoriosi in Sicilia per 2-1), la compagine di mister Campilongo rimane nel gruppo di testa ma con uno svantaggio dalla capolista Gelbison di 3 lunghezze, al netto però della gara che i cilentani devono recupera contro il Trapani. Un punto avanti c’è la Cavese, appaiata l’Acireale e con una lunghezza da recuperare il Paternò.

Domenica prossima nuova trasferta per il Lamezia Terme in casa del Troina penultimo in classifica, mentre la Cavese sarà di scena a Rende, il Paternò a Sancataldo, l’Acireale a Cittanova, la Gelbison a Castrovillari.

Rende (3-4-3): Mittica; De Miranda, Piscopo, Mirabelli; Mazzotta (30’st Corbo), Riconosciuto, Nardini, Novello; Abbey, Furina (40’st Gullo), Mosciaro (30’st Consiglio).

A disposizione: De Luca, Chiodo, Trotta, Ciardullo, Consiglio, Urruty, Sidoti.

Allenatore: Emilio Cavaliere.

Lamezia Terme (4-3-3): Lai; Miliziano, Sabatino, Camilleri, Amenta (16’st Tipaldi); Maimone (35’st De Marco), Salandria, Tringali (16’st Provazza); Umbaca (16’st Bollino), Haberkon, Da Dalt (27’st Corapi).

A disposizione: Gentile, Bernardi, Sirignano, Magnavita.

Allenatore: Salvatore Campilongo.

Marcatori: 7’ Nardini, 70’ Haberkon.

ARBITRO: Castellone di Napoli. Assistenti: Fedele di Lecce e Schirinzi di Casarano.

Note: Ammoniti: Mirabelli, Amenta, Tipaldi, Nardini.

Rec: 2’ PT; 4’ ST.

Primo tempo

7’ Nardini porta il Rende in vantaggio, con una gran conclusione dal limite dell’area.

15’ Umbaca ben servito da Tringali non riesce da buona posizione a centrare la porta.

20’ Sabatino ci prova su calcio di punizione, ma la sua conclusione è deviata dalla barriera.

24’ Haberkon tenta la girata di testa su buon cross di Da Dalt.

34’ Bella iniziativa di Da Dalt sulla destra, la sua conclusione però è poco fortunata.

44’ Termina di poco al lato il tentativo su calcio piazzato di Maimone, dopo tocco di Sabatino.

Secondo tempo

6’ Il Lamezia prova subito a raggiungere il pareggio: il colpo di testa di Tringali è neutralizzato da Mittica.

18’ Il neo entrato Provazza prova subito a impensierire la difesa biancorossa, la sua conclusione col destro è controllata dall’estremo difensore rendese.

25’ spunto di Bollino sulla fascia destra e cross per Haberkon, che di testa pareggia il risultato

37’ Haberkon combatte contro la difesa biancorossa; il suo tentativo di sorprendere Mittica è pero deviato dall’estremo rendese.

38’ Contropiede pericoloso di Furina: la sua conclusione finisce a lato.

41’ Corapi ci prova dalla lunga distanza: la sua conclusione non centra la porta.

47’ Provazza spreca un’ottima occasione a tu per tu con Mittica, scarica addosso al portiere.

48’ Gullo ci prova dalla lunga distanza senza impensierire Lai.

48’ Haberkon manca il guizzo vincente in area su cross di De Marco.