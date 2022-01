Ricoverato a Catanzaro il giocatore della Nuova Valle colpito da malore ieri nei minuti finali della gara

Dopo l’episodio verificatosi ieri nei minuti finali della sfida tra Sambiase e Nuova Valle, quando un giocatore della formazione ospite ha accusato un malore ed è stato trasportato in ospedale, il Sambiase Calcio vuole tranquillizzare quanti erano presenti in tribuna al Gianni Renda.

Dopo i necessari controlli il ragazzo, attualmente ricoverato a Catanzaro, sta ora bene.

La Società giallorossa ringrazia l’APS Sanpio Lamezia, azienda alla quale è stato affidato il servizio Ambulanza allo stadio in occasione delle gare casalinghe del Sambiase, per il lavoro svolto in quei delicati e concitati attimi.

Il Sambiase Calcio augura il meglio al ragazzo, con l’auspicio di ritrovarlo presto in campo.